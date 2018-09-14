2018-09-14T12:54:18+03:00
Общество

Житель Белгородской области сядет за применение насилия к представителю власти

Молодой человек ударил сотрудника вневедомственной охраны и испортил ему форму
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Молодой человек сядет на полгода за применение насилия к представителю власти.Молодой человек сядет на полгода за применение насилия к представителю власти.
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Во время патрулирования улиц в Короче 7 июня сотрудники отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии увидели двух выпивающих молодых людей. Правоохранители предупредили местных жителей об ответственности за нарушение общественного порядка. Однако 24-летний корочанец не захотел прислушиваться к требованиям стража порядка, схватил его за форму, оторвал погон и ударил.

Молодого человека признали виновным в применении насилия к представителю власти. За свои действия подсудимый получил шесть месяцев колонии, сообщили в пресс-службе СК РФ по Белгородской области.

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