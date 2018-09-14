Крестный ход остановит движение в центре Белгорода
Остановка и стоянка транспорта будет ограничена с 23.00 часов 15 сентября до окончания мероприятия по улице Попова от улицы 3 Интернационала до улицы Победы, по Театральному проезду от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до проспекта Богдана Хмельницкого (по правой стороне), по улице 50 лет Белгородской области от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара.
На этом же участке движение транспортных средств будет запрещено с 14.00 часов 16 сентября до окончания мероприятия.
Водителям предлагается осуществлять движение по объездным маршрутам по улицам 3 Интернационала и Николая Чумичова.