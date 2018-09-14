2018-09-14T10:45:46+03:00
Общество

В Белгородской области пройдет общероссийская акция «Генеральная уборка страны»

Белгородцев призывают выйти на субботник 15 сентября
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцев приглашают на большой субботник.Белгородцев приглашают на большой субботник.Фото: "КП" Архив
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Акция «Генеральная уборка страны» организована Общероссийским народным фронтом. Во время ее проведения жителей Белгорода и области призывают ликвидировать стихийные свалки. Организаторы акции собираются привести ее весело, по-спортивному. Так, к примеру, участникам акции предложат посоревноваться в командном сборе мусора в режиме пробежки. Они также примут участие в акции «Чистый берег», получат новые знания благодаря эколекториям и квестам.

15 сентября межрегиональная общественная организация «Мусора.Больше.Нет» также проведет Всемирный день чистоты.

Активное участие в запланированных на территории Белгородской области субботниках примут работники муниципалитетов и органов власти. Всего на страже чистоты в этот день будет более 13 тысяч человек.

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