2018-09-14T09:15:10+03:00
Досуг

Оркестр белгородской филармонии воссоздаст концерт 25-летней давности

Музыкально-историческая реконструкция первого концерта симфонического оркестра пройдет на площади перед филармонией
Ирина ТАРАСОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородская государственная филармония завершает подготовку к реконструкции первого концерта симфонического оркестра, который состоялся 25 лет назад. Тогда, осенью 1993 года, жители Белгорода впервые услышали выступление оркестра.

На юбилейное выступление уже разосланы специальные приглашения ветеранам коллектива, который за 25 лет стал самым крупным профессиональным музыкальным коллективом в Белгородской области. Приглашения получили и самые преданные слушатели оркестра, которые оставались верны ему в течение не одного десятилетия.

В программе концерта – сочинения Моцарта и Брамса, за дирижерским пультом – заслуженный деятель искусств России Рашит Нигаматуллин.

Концерт состоится 16 сентября в 17.00. Все желающие смогут поздравить юбиляров и поблагодарить их за прекрасные выступления. Вход свободный. Без возрастных ограничений, 0+.

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