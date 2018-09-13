В Белгородской области проходит операция «Дети России»

13 Сент. 17:26 2018-09-13T17:26:23+03:00

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С 7 по 16 сентября в Белгородской области проходит второй этап операции «Дети России», призванной уберечь подростков от наркомании. Полицейские совместно с представителями других ведомств проводят рейды и профилактические акции. Во время встреч со школьниками и студентами стражи порядка рассказывают о последствиях пагубной зависимости и наказании за распространение запрещенных веществ.

Правоохранители предостерегают ребят от необдуманных поступков. Ведь организаторы незаконного бизнеса все активнее вербуют молодежь в свои ряды. Соглашаясь на предложение подзаработать в качестве наркокурьера, парни и девушки становятся марионетками в руках преступников. В то время как организаторы прячутся за фейками в соцсетях, закладчики один за другим идут под суд.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области на днях провели в школах города кинолектории и спортивные соревнования. Правоохранители постарались настроить ребят на то, что быть красивыми, подтянутыми и сильными модно и полезно для здоровья.