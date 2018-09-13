2018-09-13T17:26:23+03:00
Общество

В Белгородской области проходит операция «Дети России»

Полицейские проводят рейды по борьбе с наркотиками и рассказывают подросткам о последствиях пагубной зависимости
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Майор полиции Марина Борченко предложила ребятам спорт в качестве альтернативы вредным привычкам. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.Майор полиции Марина Борченко предложила ребятам спорт в качестве альтернативы вредным привычкам. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

С 7 по 16 сентября в Белгородской области проходит второй этап операции «Дети России», призванной уберечь подростков от наркомании. Полицейские совместно с представителями других ведомств проводят рейды и профилактические акции. Во время встреч со школьниками и студентами стражи порядка рассказывают о последствиях пагубной зависимости и наказании за распространение запрещенных веществ.

Правоохранители предостерегают ребят от необдуманных поступков. Ведь организаторы незаконного бизнеса все активнее вербуют молодежь в свои ряды. Соглашаясь на предложение подзаработать в качестве наркокурьера, парни и девушки становятся марионетками в руках преступников. В то время как организаторы прячутся за фейками в соцсетях, закладчики один за другим идут под суд.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области на днях провели в школах города кинолектории и спортивные соревнования. Правоохранители постарались настроить ребят на то, что быть красивыми, подтянутыми и сильными модно и полезно для здоровья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде ограничат движение транспорта
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества