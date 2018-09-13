2018-09-13T20:25:59+03:00
Общество

Через Белгородскую границу пытали провести 35 тонн замороженного шпика

Нелегальная свинина из Германии предназначалась для украинского потребителя
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
фото: с сайта Управления Россельхознадзора по Белгородской области.фото: с сайта Управления Россельхознадзора по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В ходе совместных действий сотрудников ОМВД России Валуек и государственного инспектора Управления Россельхознадзора по Белгородской области в Валуйском районе 6 сентября было задержано два автомобиля с замороженным шпиком. Документы, которые предоставили водители «Вольво» и «Скания» позволили установить, что шпик произведен в Германии, а доставить его собирались в Украину.

Управлением Россельхохнадзора нелегальная продукция была изъята. А 11 сентября свиной шпик уничтожили согласно постановлению Правительства РФ от 31 июля 2015 года № 774 «Об утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2018 года запрещены к ввозу в Российскую Федерацию».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде ограничат движение транспорта
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества