Через Белгородскую границу пытали провести 35 тонн замороженного шпика

13 Сент. 20:25 2018-09-13T20:25:59+03:00

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В ходе совместных действий сотрудников ОМВД России Валуек и государственного инспектора Управления Россельхознадзора по Белгородской области в Валуйском районе 6 сентября было задержано два автомобиля с замороженным шпиком. Документы, которые предоставили водители «Вольво» и «Скания» позволили установить, что шпик произведен в Германии, а доставить его собирались в Украину.

Управлением Россельхохнадзора нелегальная продукция была изъята. А 11 сентября свиной шпик уничтожили согласно постановлению Правительства РФ от 31 июля 2015 года № 774 «Об утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2018 года запрещены к ввозу в Российскую Федерацию».