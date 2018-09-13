Белгородцев приглашают к участию в акции «Белый цветок»

13 Сент. 17:01 2018-09-13T17:02:18+03:00

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В шестой раз в Белгороде будет проходить День благотворительности «Белый цветок». Все средства, которые удастся собрать в этот день, будут направлены на помощь детям с редкими заболеваниями.

Акция стартует 15 сентября на площадке перед зданием учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной, где с 11 часов начнут работать торговые ряды. В этом году они будут стилизованы под ряды, которые стояли 150 лет назад в Ливадии. Тогда в акции принимал участие дом Романовых, основатель дней цветков в России. Благотворительная акция станет большим праздником: свои поделки представят дети, пройдут различные мастер-классы, выступления артистов.

В 13.00 от православного храма Святого Архангела Гавриила пройдет торжественное шествие к месту проведения ярмарки. И в 13.20 состоится торжественное открытие Дня благотворительности «Белый цветок». А затем творческие коллективы Белгорода примут участие в праздничном концерте.

Благотворительный аукцион будет проведен с 14 до 15 часов. В рамках акции в районах области пройдут «Уроки милосердия».

Напомним, что во время первого «Белого цветка» в 2013 году было собрано 10 миллионов рублей. Всего за годы проведения акции удалось собрать 70 миллионов рублей, которые были направлены на адресное лечение более 400 детей.