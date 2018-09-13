В Белгородской области выявили бешенство у барсука и собаки

13 Сент. 15:16 2018-09-13T15:16:33+03:00

С начала сентября в Белгородской области нашли бешенство у барсука и собаки. Фото: "КП" Архив

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За первую неделю сентября этого года в вирусологический отдел ФГБУ «Белгородская МВЛ» поступили пять проб биоматериала от животных, которые подозреваются в заражении бешенством, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Белгородской области. В ходе исследования установили два положительных результата: один у собаки в Старооскольском районе, второй – у барсука в Корочанском.

С начала года из различных районов Белгородской области для лабораторной диагностики бешенства поступили 326 проб патологического материала. Бешенство подтвердилось в 141 случае (43,2%). Как и прежде, больше всего заболевших животных выявляется среди домашних питомцев – кошек и собак.

В ведомстве напоминают, что не нужно пренебрегать профилактической вакцинацией животных против бешенства. Сейчас это единственная мера борьбы и профилактики заболевания.