Иллюминат из Белгорода пришел в МВД в дуршлаге

13 Сент. 14:35 2018-09-13T14:35:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Блогер Никита Г. вместе со своим адвокатом пришел в областное управление МВД для дачи показаний в дуршлаге. 7 сентября на него поступило анонимное заявление об оскорблении чувств верующих в соответствии со статьей 148 УК РФ. Анонимного пользователя возмутили посты блогера в сообществе «Храм иллюминат», где Христос вылупляется из гнезда в виде Лунтика, а порноактриса Саша Грей представлена в иконописном стиле.

Столь экстравагантное появление перед стражами порядка блогер объяснил тем, что и сам верующий – пастафарианец (последователь пародийной церкви летающего макаронного монстра).

Отказался Никита Г. и от дачи показаний, так как считает, что его делом занимается следственным комитет, а не полиция, куда его пригласили телефонным звонком. К тому же его удивило, что полиция занялась его столь незначительным делом в то время, когда есть столько поводов для серьезных расследований.