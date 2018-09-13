В Белгородской области за вчерашний вечер в ДТП трое погибли, двое ранены

13 Сент. 13:53 2018-09-13T13:53:30+03:00

За минувшие сутки в различных районах области произошло три ДТП со смертельным исходом, личность одного погибшего пока не установлена

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Как сообщает пресс-служба областного УМВД РФ, вечером в среду в Чернянском районе 58-летний водитель, управляя «Ладой» на большой скорости не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Спасти водителя не удалось.

Примерно в тоже время в Новом Осколе мотоциклист на «Ямахе» на одной из основных улиц города сбил 85-летнюю старушку. В результате женщина скончалась на месте, а водитель и его пассажир доставлены в больницу.

Вечером того же дня трагически закончилась попытка перейти дорогу еще для одного пешехода в Старом Осколе. На ул. 1-ой Конной Армии он попал под колеса «Приоры» поду правлением 25-летнего водителя. По предварительным данным пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, но вблизи пешеходного перехода. Личность погибшего пока не установлена.

Вчера днем, анализируя печальную статистику, глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при министерстве отметил, что на протяжении последних лет ситуация на дорогах имеет устойчивую положительную динамику: «По сравнению с 2012 годом число погибших в ДТП сократилось на треть, раненых – почти на 17%». Вместе с тем количество пострадавших остается значительным, что требует дополнительных мер воздействия на ключевые факторы аварийности.