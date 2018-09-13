2018-09-13T12:30:14+03:00
Общество

На должность мэра Белгорода претендует три кандидата

Руководитель городской администрации на следующий срок станет известен 20 сентября на первом заседании нового состава горсовета, депутаты которого были избраны 9 сентября
Максим АЛТУХОВ
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Фото: с сайта администрации Белгорода.Фото: с сайта администрации Белгорода.
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Комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации города допустила до финального этапа трех кандидатов. В их числе: управляющий офисом ООО «Банкротное бюро №1 Белгород» Сергей Даньков, действующий глава администрации Белгорода Константин Полежаев, генеральный директор ГУП «Белводоканал» Сергей Тараканов. Кандидаты на должность мэра представили комиссии программы социально-экономического развития города и проекты организации работы горадминистрации.

Соперники мэра Сергей Даньков и Сергей Тараканов оба окончили БГТУ им. В.Г. Шухова, ректор которого, Сергей Глаголев, возглавлял Горсовет Белгорода предыдущего созыва. Также в свое время управление Облводоканала (с 1979 по 1988 год) возглавлял еще один мэр Белгорода – Георгий Голиков, руководивший горадминистрацией с 1994 по 2000 год.

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