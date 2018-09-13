В центральной части Белгорода ограничат движение для добрых дел

13 Сент. 11:09 2018-09-13T16:12:29+03:00

Движение, стоянка и остановка транспортных средств будет ограничена с вечера 14 сентября до окончания благотворительного марафона «Добрый город» 15 сентября

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Согласно распоряжению мэра областного центра, будет ограничена стоянка и остановка транспортных средств с 23:00 14 сентября до окончания мероприятия по улице Попова от Победы до Харьковской, по улице Харьковской от Попова до Супруновской, по малому проезду Богдана Хмельницкого от торгового центра «Лента» (старого моста), вдоль набережной реки Везелки от старого моста до улицы Гостенской, по улице Левобережной от Гостенской до Кашарского проезда, по Кашарскому проезду от Чапаева до Везельской.

Движение транспортных средств будет запрещено с 08:00 15 сентября до окончания мероприятия по улице Попова от Победы до Харьковской, по улице Харьковской от Попова до Супруновской.

Ограничивать скорость движения до 20 км/ч водителям необходимо будет с 09:00 до окончания мероприятия 15 сентября на участке по Кашарскому проезду от улицы Чапаева до Везельской.