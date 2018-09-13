Полицейские и профессиональный фотограф научили старооскольских школьников безопасному селфи

13 Сент. 10:44 2018-09-13T10:44:48+03:00

Правоохранители рассказали старшеклассникам, в какие травмоопасные ситуации можно попасть в погоне за лайками

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Урок по безопасному селфи для восьмиклассников сороковой школы города Старый Оскол провели сотрудники территориального УМВД и линейного отдела полиции вместе с профессиональным фотографом Сергеем Сальниковым. Ребята узнали, в какие неприятные ситуации можно попасть в погоне за лайками. Особое внимание учеников правоохранители акцентировали на опасностях, которые таит железная дорога. Напомним, буквально в августе в поселке Волоконовка подростка травмировало током при попытке сфотографироваться на крыше грузового поезда.

Полицейские объяснили ребятам, как выбрать безопасное место для селфи, а Сергей Сальников рассказал школьникам о блогерах, композиции фото, научил правильно позировать и делать красивые автопортреты. Старшеклассники поблагодарили гостей за интересную беседу, пообещав следовать их наставлениям.