Полицейские и профессиональный фотограф научили старооскольских школьников безопасному селфи
Урок по безопасному селфи для восьмиклассников сороковой школы города Старый Оскол провели сотрудники территориального УМВД и линейного отдела полиции вместе с профессиональным фотографом Сергеем Сальниковым. Ребята узнали, в какие неприятные ситуации можно попасть в погоне за лайками. Особое внимание учеников правоохранители акцентировали на опасностях, которые таит железная дорога. Напомним, буквально в августе в поселке Волоконовка подростка травмировало током при попытке сфотографироваться на крыше грузового поезда.
Полицейские объяснили ребятам, как выбрать безопасное место для селфи, а Сергей Сальников рассказал школьникам о блогерах, композиции фото, научил правильно позировать и делать красивые автопортреты. Старшеклассники поблагодарили гостей за интересную беседу, пообещав следовать их наставлениям.