В Белгороде имущество должников выставят на аукцион

12 Сент. 22:01 2018-09-12T22:02:22+03:00

В Белгороде с молотка уйдут арестованные квартиры и машины. Фото: "КП" Архив

Арестованные квартиры, машины и ценные бумаги уйдут с молотка

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Арестованное имущество должников в Белгороде судебные приставы-исполнители передали для реализации на торгах. Аукцион состоится 28 сентября по адресу: г. Белгород, ул. Попова, д. 20, каб. 413/4. Среди лотов – жилые и нежилые помещения, ценные бумаги, автомобили.

Как сообщает УФССП России по Белгородской области, на торгах буду выставлены: легковой автомобиль AUDI Q7, 2009 г.в. (начальная продажная цена 890 400 руб.); легковой автомобиль MERSEDES BENZ, 1999 г.в. (начальная продажная цена 620 800 руб.); двухкомнатная квартира площадью 42,7 кв.м. (начальная продажная цена 1 615 000 руб.); земельный участок площадью 749 кв. м (начальная продажная цена 1 431 400 руб.); ценные бумаги обыкновенные именные акции АО Панкарт в количестве 5 744 (начальная продажная цена 1 058 332 руб.); нежилое здание – кормоцех площадью 592,9 кв.м, нежилое здание свинарник – откормочник, площадью 1956,9 кв.м., нежилое здание свинарник - откормочник, площадью 1887,4 кв.м. (начальная продажная цена 26 618 563, 45 руб.)); трехкомнатная квартира площадью 65 кв.м. (начальная продажная цена 1 998 392,50 руб.); жилое помещение (комната) площадью 12,9 кв.м. (начальная продажная цена 551 650 руб.).

Полный список выставленного на продажу имущества можно посмотреть на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на сайте Росимущества.