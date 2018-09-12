2018-09-12T16:29:40+03:00
Общество

Сегодня ночью в Белгороде перекроют движение

На улице Некрасова будет прекращено движение транспорта с 20.00
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Ночью перекроют улицу Некрасова.Ночью перекроют улицу Некрасова.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Сегодня ночью в Белгороде на улице Некрасова перекроют движения транспорта. Такая мера связана с проведением учебной тренировки по устранению аварии в системе теплоснабжения.

Уже с 20.00 будет полностью прекращено движение транспортных средств на участке от улицы Студенческой до дома №29 по улице Некрасова. Дорогу откроют только после двух часов ночи 13 сентября.

Ночью перекроют улицу Некрасова.

Ночью перекроют улицу Некрасова.

Администрация областного центра приносит извинения за временные неудобства. Автомобилистам предлагают следующий возможный маршрут объезда: ул. Некрасова – проезд вдоль домов № 17а, 13, 15 по ул. Некрасова, № 108-а, 106, 108 по проспекту Б. Хмельницкого; проспект Б. Хмельницкого (малый) – проезд вдоль домов № 132, 132-а по проспекту Б. Хмельницкого, № 29 по ул. Некрасова.

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