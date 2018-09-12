Сегодня ночью в Белгороде перекроют движение

12 Сент. 16:29 2018-09-12T16:29:40+03:00

На улице Некрасова будет прекращено движение транспорта с 20.00

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Сегодня ночью в Белгороде на улице Некрасова перекроют движения транспорта. Такая мера связана с проведением учебной тренировки по устранению аварии в системе теплоснабжения.

Уже с 20.00 будет полностью прекращено движение транспортных средств на участке от улицы Студенческой до дома №29 по улице Некрасова. Дорогу откроют только после двух часов ночи 13 сентября.

Ночью перекроют улицу Некрасова.

Администрация областного центра приносит извинения за временные неудобства. Автомобилистам предлагают следующий возможный маршрут объезда: ул. Некрасова – проезд вдоль домов № 17а, 13, 15 по ул. Некрасова, № 108-а, 106, 108 по проспекту Б. Хмельницкого; проспект Б. Хмельницкого (малый) – проезд вдоль домов № 132, 132-а по проспекту Б. Хмельницкого, № 29 по ул. Некрасова.