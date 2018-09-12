2018-09-12T18:41:27+03:00
Общество

Работников лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области поздравили с праздником

В Белгородской государственной филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника леса
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: пресс-служба Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.фото: пресс-служба Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
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На мероприятии звучали не только добрые слова в адрес представителей отрасли, но и были подведены некоторые итоги работы. В частности, как рассказал начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства Анатолий Климов, за 8 лет в рамках проекта «Зеленая столица» заложено 84,4 тысячи га защитных лесных насаждений, а в ходе реализации проекта «65 добрых дел» - регион украсили 1167 саженцев сосны кедровой сибирской, доставленной из Красноярского края.

На международном уровне белгородцам тоже есть чем гордиться: знаменитое дерево, символ поселка Дубовое в Белгородском районе завоевал бронзовую награду в конкурсе «Европейское дерево года 2018».

Также на торжественном собрании были вручены награды лучшим сотрудникам - Благодарности Федерального агентства лесного хозяйства, дипломы победителей конкурсов «Лучший по профессии» и «Лучший лесной пожарный – 2018». Завершилось мероприятие праздничным концертом.

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