В Старом Осколе задержали иностранца с двадцатью свертками наркотической «соли»

12 Сент. 16:02 2018-09-12T16:03:19+03:00

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Вечером 9 сентября сотрудники ППС задержали в микрорайоне Жукова города Старый Оскол 29-летнего гражданина ближнего зарубежья с наркотиками. Он привлек внимание стражей порядка неопрятным видом и неадекватным поведением. В рюкзаке мужчины правоохранители обнаружили 20 свертков с подозрительным порошком. Три из них уже исследовали. Там было 2,18 граммов синтетического наркотика, так называемой «соли». Остальное еще находится на экспертизе.

По версии следствия, мужчина планировал распространять «синетику» на территории Старого Оскола. Переговоры с поставщиком он вел в мобильном приложении.

Иностранцу инкриминируют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Пока он отбывает административный арест за отказ от прохождения медосвидетельствования. После будет решаться вопрос о заключении его под стражу на период следствия.