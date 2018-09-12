2018-09-12T17:28:19+03:00
Спорт

Белгородцев приглашают на Всероссийский день бега

«Кросс нации» - массовое мероприятие, которое ежегодно проводят по всей территории России
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области День бега пройдет уже в восьмой раз. Впервые «Кросс нации» провели в 2011 году на Соборной площади. С каждым годом все больше людей принимают в нем участие, причем, на дистанцию выходят целыми семьями.

В нынешнем году кросс запланирован на 15 сентября. Как сообщают в управлении физической культуры и спорта области, в 11.30 на территории велолыжероллерной трассы «Олимпия» состоится церемония открытия, а затем – старты на дистанции 1000, 2000, 4000 и 6000 метров.

Организаторы приглашают к участию всех желающих. Главное до 14 сентября заполнить заявку и отправить на адрес krossnatsii31@mail.ru. Регистрация участников непосредственно на месте проведения Кросса начнется с 10 утра 15 сентября.

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