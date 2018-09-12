2018-09-12T14:57:32+03:00
Спорт

В Белгородской области пройдет очередная спартакиада трудовых коллективов

Торжественная церемония открытия запланировано 15 сентября в ФОКе поселка Чернянка
Екатерина ПАПАКИНА
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Мероприятие нынешнего года – уже четвертое по счету. Напомним, что Стартакиада проходит ежегодно с мая по сентябрь, а победители ее определяются в ходе двух этапов: среди трудовых коллективов отраслевых профсоюзов области и в ходе финальных соревнований.

В программе состязаний несколько дисциплин: армспорт и гиревой спорт, уличный баскетбол, ГТО, настольный теннис, перетягивание каната, быстрые шахматы, плавание и легкая атлетика. По итогам будут определены лидеры как в личном, так и в общем зачетах.

Традиционно участвовать в состязаниях будут коллективы предприятий из самых разных отраслей – от здравоохранения и образования до машиностроения и связи. В оргкомитет Спартакиады вошли представители администрации региона, а также объединений профсоюзов и работодателей Белгородчины.

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