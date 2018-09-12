В Белгородской области пройдет очередная спартакиада трудовых коллективов
Мероприятие нынешнего года – уже четвертое по счету. Напомним, что Стартакиада проходит ежегодно с мая по сентябрь, а победители ее определяются в ходе двух этапов: среди трудовых коллективов отраслевых профсоюзов области и в ходе финальных соревнований.
В программе состязаний несколько дисциплин: армспорт и гиревой спорт, уличный баскетбол, ГТО, настольный теннис, перетягивание каната, быстрые шахматы, плавание и легкая атлетика. По итогам будут определены лидеры как в личном, так и в общем зачетах.
Традиционно участвовать в состязаниях будут коллективы предприятий из самых разных отраслей – от здравоохранения и образования до машиностроения и связи. В оргкомитет Спартакиады вошли представители администрации региона, а также объединений профсоюзов и работодателей Белгородчины.