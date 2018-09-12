2018-09-12T15:14:23+03:00
Общество

Белгородец несколько дней расплачивался в магазинах найденной банковской картой, пока не потерял ее на пляже

Мужчина успел потратить 13 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородец оплачивал покупки с чужой банковской карты.Белгородец оплачивал покупки с чужой банковской карты.Фото: "КП" Архив
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По предварительным данным, 32-летний житель Ракитянского района подобрал на улице потерянную банковскую карту и несколько дней расплачивался ею в магазинах. Мужчина успел потратить больше 13 тысяч рублей. Потом, к счастью владелицы, он потерял карточку на одном из пляжей Белгорода.

Пропажу денег со счета, 34-летняя жительница Ракитянского района обнаружила, когда зашла в мобильный банк. Женщина обратилась за помощью в полицию. Оперативники УМВД России по г. Белгороду установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчине светит до шести лет лишения свободы.

Правоохранители обращают внимание: если вы потеряли карточку, сразу же звоните в банк и просите ее заблокировать. В случае кражи незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону: 02.

- Немало случаев, когда причастным к хищению денег оказывается знакомый потерпевшего, получивший каким-либо образом доступ к банковской карте или телефону, к которому привязан «мобильный банк». Чтобы обезопасить себя от кражи, не сообщайте никому ПИН-код карты и расположенный с ее обратной стороны CVV-код, а также не записывайте такую информацию на самой карте и не храните в общедоступных местах, - напомнили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

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