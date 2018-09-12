Банк «Открытие» упрощает работу предпринимателям

12 Сент. 14:33 2018-09-12T14:33:49+03:00

В сотрудничестве с сервисом КУБ до 31 декабря текущего года банк запустит пилотный проект в рамках акселерационной программы Banktech

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Важным преимуществом данного сотрудничества стало предоставление расширенных возможностей систем дистанционного банковского обслуживания клиентам из числа ООО и ИП.

КУБ - простая программа автоматизации всех бизнес-процессов малого и среднего бизнеса, связанных с финансовыми документами и денежными средствами. В частности, теперь предприниматели смогут выставлять счета из банк-клиента, контролировать свою задолженность, автоматически формировать отчеты по бизнесу и многое другое. Умные роботы сами выставляют и отправляют счета, отмечают оплаты и формируют акты. Кроме того, напомнят об оплате и даже смогут подготовить и отослать досудебную претензию, а также подскажет о возможном кассовом разрыве, оценит эффективность бизнеса и поможет разобраться во всех финансовых отчетах.

В случае спроса на сервис со стороны представителей МСБ, дальнейшее развитие сервисной платформы будет продолжено, сообщают в пресс-службе ПАО Банк «ФК Открытие».

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