Банк «Открытие» упрощает работу предпринимателям
Важным преимуществом данного сотрудничества стало предоставление расширенных возможностей систем дистанционного банковского обслуживания клиентам из числа ООО и ИП.
КУБ - простая программа автоматизации всех бизнес-процессов малого и среднего бизнеса, связанных с финансовыми документами и денежными средствами. В частности, теперь предприниматели смогут выставлять счета из банк-клиента, контролировать свою задолженность, автоматически формировать отчеты по бизнесу и многое другое. Умные роботы сами выставляют и отправляют счета, отмечают оплаты и формируют акты. Кроме того, напомнят об оплате и даже смогут подготовить и отослать досудебную претензию, а также подскажет о возможном кассовом разрыве, оценит эффективность бизнеса и поможет разобраться во всех финансовых отчетах.
В случае спроса на сервис со стороны представителей МСБ, дальнейшее развитие сервисной платформы будет продолжено, сообщают в пресс-службе ПАО Банк «ФК Открытие».
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