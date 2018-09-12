2018-09-12T12:23:57+03:00
Общество

Белгородцы могут сэкономить на мобильной связи

Принять участи в приятной акции можно до 31 декабря этого года
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Теперь у абонентов «Ростелекома» есть возможность сэкономить. Благодаря специальному предложению «Мобильная программа» можно бесплатно пользоваться услугами мобильной связи от провайдера. Для получения 100% скидки, необходимо подключить услугу «Домашний интернет» или пакет «Домашний интернет + Интерактивное ТВ» по специальным тарифам.

- Это уникальный шанс бесплатно пользоваться одним из основных сервисов «Ростелекома». Причем номер, изначально выбранный для получения скидки, можно сменить в любой момент, не прервав при этом участия в Программе. И совершенно не обязательно, чтобы владельцем мобильного номера был тот человек, на которого оформлен лицевой счёт по услугам «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». Просто подключите к программе телефон кого-то из своих близких и избавьте его от необходимости платить за мобильную связь. Главное, чтобы этот номер принадлежал нашей сети и был зарегистрирован в том же регионе, где активировано спецпредложение, - рассказал Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Для удобства абонентов регистрация номера доступна из Единого Личного кабинета абонента, а условия участия подробно представлены на сайте компании. При соблюдении правил Программы скидка предоставляется, начиная уже со следующего месяца после регистрации. Принять участие в акции жители Белгорода и области могут до 31 декабря 2018 года.

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