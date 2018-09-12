2018-09-12T12:19:21+03:00
Общество

В Белгородской области мужчина пытался откупиться от сотрудника таможни

За свои действия иностранец заплатил штраф
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Водитель большегруза пытался дать взятку таможеннику.Водитель большегруза пытался дать взятку таможеннику.Фото: "КП" Архив
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В конце июля мужчина на большегрузе ехал из Украины в Азербаджан транзитом через границу РФ. В ходе проверки на Шебекинском таможенном посту были выявлены нарушения - превышение предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства. Злоумышленник попытался дать сотруднику таможни взятку в размере 150 долларов, чтобы тот не оформлял протокол. Однако просчитался. Таможенник отказался от денежных средств.

Гражданина Азербайджана признали виновным в покушении на мелкое взяточничество. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей. Осужденный полностью выплатил сумму. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

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