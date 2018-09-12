По улицам Белгорода пройдут герои сказок

12 Сент. 11:03 2018-09-12T11:03:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Белгородцев приглашают окунуться в настоящую сказку. Уже в пятый раз в Белгороде состоится «чудо»-фестиваль ростовых кукол и игровых программ «В гостях у сказки». В этом году он также будет представлен в двух номинациях: «Час потехи» - кукольная игротека с участием ростовых кукол и аниматоров, «Идея для доброй сказки» - концертный номер с участием ростовых кукол.

Площадки фестиваля: «Белгородский Арбат», территория около «Солнечных часов» и сценическая эстрада парка Победы. Праздник начнется с конкурсно-игровых программ на открытых площадках. Затем зрителей ждет карнавальное шествие-парад ростовых кукол и участников фестиваля от «Солнечных часов» по центральным улицам Белгорода к парку Победы. А после парада гости смогут посмотреть торжественное открытие, визитные карточки участников праздника, концертные номера с участием ростовых кукол.

22 сентября в 15.00 (0+)