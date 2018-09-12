2018-09-12T09:23:03+03:00
Общество

Белгородский бухгалтер похитила у детей 3 миллиона рублей

Шебекинская прокуратура возбудила уголовное дело о хищении из муниципального детского сада
Ирина ТАРАСОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Как было установлено проверкой Шебекинской межрайонной прокуратурой, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино Белгородской области» путем обмана похитила более 3 миллионов рублей. Эти деньги находились на счетах детского учреждения и бухгалтер, пользуясь своим служебным положением, в течение указанного периода, занималась хищениями.

И.о. Шебекинского межрайонного прокурора начальнику ОМВД России по Шебекинскому району и города Шебекино направлены материалы для проведения проверки и принятия решения об уголовном преследовании в порядке ч.2 ст.37 УПК РФ. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ о мошенничестве. Прокуратура взяла под контроль расследование этого уголовного дела.

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