В Белгородской области за год планируют отремонтировать 66 участковых пунктов полиции

12 Сент. 08:45 2018-09-12T08:45:54+03:00

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11 сентября в селе Скородное Губкинского городского округа торжественно открыли новый участковый пункт полиции. Здесь расположены кабинеты трех «анискиных», обслуживающих населенные пункты с общим количеством жителей более 8 тысяч человек, а также Совета общественности.

- В здании созданы комфортные условия для работы правоохранителей и приема граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями, - отметили в пресс-службе областного полицейского ведомства.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника регионального УМВД Владимир Яценко, секретарь областного Совбеза Олег Мантулин, глава округа Анатолий Кретов, руководитель территориального ОМВД Валентин Сидоренко и местные жители. Выступающие отметили, что у участковых напряженный график. Они занимаются профилактикой, раскрывают и пресекают правонарушения, задерживают преступников, следят за безопасностью дорожного движения и многое другое. Для успешного выполнения служебных обязанностей им необходимо постоянно находиться на обслуживаемой территории.

Служебные помещения «анискиным» предоставляют органы власти. В некоторых «опорниках» уже назрел вопрос ремонта. Губернатор поддержал ходатайство руководства областного главка МВД об обустройстве участковых пунктов. До конца года планируется отремонтировать 66 таких служебных помещений.