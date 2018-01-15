2019-03-05T17:47:24+03:00
Общество

В Белгороде прошел первый зимний фестиваль вареников

В прошедшие выходные жители и гости города съели около 150 килограмм старо-новогоднего лакомства
Сергей Мищенко
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Первый зимний фестиваль варениковПервый зимний фестиваль варениковФото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фестиваль прошел на центральной площади города. Начался он с народных гуляний. На сцене выступали народные коллективы города. Ведущий праздника старался не давать замерзнуть гостям. Ну а кого все-таки пробирал мороз, согревались чаем из столитрового самовара.

Первый зимний фестиваль вареников Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Первый зимний фестиваль варениковФото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Первый зимний фестиваль вареников Фото: Сергей Мищенко

Первый зимний фестиваль варениковФото: Сергей Мищенко

Зрителям и гостям в этот день предлагалось не просто попробовать вареники, но и выбрать среди них самые вкусные, самые маленькие и самые большие. Для этого поставили тумбу, куда необходимо бросить бумажку с номером заведения, которое приготовило кушанье. Причем все они отличались начинкой. Помимо традиционных картофеля, творога, ягод и капусты, была и пикантная начинка, секреты которой никому не выдавали.

Первый зимний фестиваль вареников Фото: Сергей Мищенко

Первый зимний фестиваль варениковФото: Сергей Мищенко

Первый зимний фестиваль вареников Фото: Сергей Мищенко

Первый зимний фестиваль варениковФото: Сергей Мищенко

В итоге призы разыграли в номинациях «Самый вкусный вареник», «Вареник по белгородски», «За верность традициям», «За оригинальность и вкусовые качества», «За пикантный вкус», «Русский богатырь», «Сластена» и другие.

Первый зимний фестиваль вареников Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Первый зимний фестиваль варениковФото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Первый зимний фестиваль вареников Фото: Сергей Мищенко

Первый зимний фестиваль варениковФото: Сергей Мищенко

Организаторы фестиваля пообещали гостям, что впредь это мероприятие будет радовать белгородцев и гостей города каждый год.

. Фото: Сергей Мищенко

.Фото: Сергей Мищенко

Фото: Сергей Мищенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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