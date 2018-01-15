В Белгороде прошел первый зимний фестиваль вареников
Фестиваль прошел на центральной площади города. Начался он с народных гуляний. На сцене выступали народные коллективы города. Ведущий праздника старался не давать замерзнуть гостям. Ну а кого все-таки пробирал мороз, согревались чаем из столитрового самовара.
Первый зимний фестиваль варениковФото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Зрителям и гостям в этот день предлагалось не просто попробовать вареники, но и выбрать среди них самые вкусные, самые маленькие и самые большие. Для этого поставили тумбу, куда необходимо бросить бумажку с номером заведения, которое приготовило кушанье. Причем все они отличались начинкой. Помимо традиционных картофеля, творога, ягод и капусты, была и пикантная начинка, секреты которой никому не выдавали.
В итоге призы разыграли в номинациях «Самый вкусный вареник», «Вареник по белгородски», «За верность традициям», «За оригинальность и вкусовые качества», «За пикантный вкус», «Русский богатырь», «Сластена» и другие.
Первый зимний фестиваль варениковФото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Организаторы фестиваля пообещали гостям, что впредь это мероприятие будет радовать белгородцев и гостей города каждый год.
.Фото: Сергей Мищенко
Фото: Сергей Мищенко
ИСТОЧНИК KP.RU