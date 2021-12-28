Фермерство в Белгородской области: кто не рискует?..

Диалог с представителями депутатского корпуса и департамента АПК вели непосредственно аграрии – руководители работающих в регионе фермерских хозяйств. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Мероприятие прошло по инициативе депутата Госдумы Сергея Гаврилова – чтобы обсуждаемые проблемы и чаяния фермеров вошли в зону пристального внимания возглавляемого им Комитета ГД РФ по собственности, земельным и имущественным отношениям, а также напрямую дошли до тех, кто занимается законотворческой деятельностью в сфере агропромышленного комплекса страны.

Как выяснилось, проблем более чем достаточно. И это – несмотря на эффективно действующий в регионе широкий перечень программ, призванных поддержать крестьянско-фермерские хозяйства.

- Ни для кого не секрет, что малый и средний агробизнес в сельском хозяйстве Белгородчины занимает сегодня порядка 5 % - локомотивом отрасли выступают крупные холдинги, работающие на территории региона. Однако его доля в структуре валового продукта год от год растет, - рассказала Татьяна Соколова, заместитель начальника управления устойчивого развития сельских территорий областного департамента АПК. – С 2012 года фермерам предоставляется несколько видов грантов, реализуются программы в рамках Нацпроекта, программы по развитию агротуризма, возмещению расходов для предприятий, берущих на практику студентов и осуществляющих повышение квалификации своих сотрудников, а также многие другие. Меры поддержки позволяют не останавливать развитие отрасли – показательно, что, несмотря на пандемию и созданные ею трудности, в прошлом году в регионе продолжили появляться новые хозяйства. Бесспорно, по-прежнему существует немало вопросов, и одним из самых острых остается земельный.

Как уверены участвующие в мероприятии аграрии, острый – это мягко сказано. Особенно болезненной темой последнего времени фермеры называют заключение договоров на аренду земель. В Белгородской области размер ежегодной арендной платы на земли сельскохозяйственного назначения из областного земельного фонда составляет 3900 рублей за гектар. Мало того, сетуют аграрии, что эта сумма выше, чем в соседних регионах, но оказывается, что и она – далеко не предел. По региону пошла тенденция участия фермеров в торгах. Вроде, и есть согласно законодательству формулировка в договорах о приоритетном праве действующего на этих землях хозяйства, а управленцы на местах отправляют фермеров на аукцион, где им на общих основаниях приходится за свою же территорию конкурировать с крупными (соответственно, денежными) предприятиями и агрохолдингами. Итог – впечатляющий, а для фермера - неприкрыто печальный: сегодня уже есть пример, когда в результате подобного аукциона фермерское хозяйство из Шебекинского городского округа будет платить 30 тысяч рублей за гектар! Путем нехитрой арифметики можно определить и, так сказать, масштаб грядущей катастрофы для хозяйства, имеющего участок общей площадью в 70, 1198 га.

Участие в торгах за землю, на которой трудишься многие годы - печальная для фермеров перспектива. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Присутствующие на круглом столе фермеры поделились опасениями и касательно сроков действия договоров аренды: они нынче краткосрочные (до 1 года), более того, администрация в праве в одностороннем порядке их расторгать. А ведь для развития аграрного бизнеса необходимо долгосрочное планирование, техника обычно находится в многолетнем лизинге, средства на развитие получены в банке в виде кредита на длительный срок. А нужно и расходники закупить, и налоги с зарплатами платить, и сельским территориям в социальных вопросах помогать... Вот и задают вопрос фермеры: как в таких нестабильных условиях можно работать? Как приглашать молодежь, если даже у самого главы хозяйства нет уверенности в завтрашнем дне? Вытекает и еще один актуальный вопрос для, казалось бы, совершенно далекого от сельского хозяйства потребителя. Есть ли резон фермерам в сложившихся условиях выращивать экологически чистую продукцию, и какова же будет ее конечная стоимость при таких-то затратах?

Вот и получается, что крепко стоять на земле – в данном контексте не просто красивый афоризм, а основа всего сельскохозяйственного процесса.

- Безусловно, необходимо разработать региональные меры поддержки аграрного бизнеса, не просто ведущего работу на селе, но и таким образом вносящего весомый вклад в развитие сельских территорий. Наша прямая обязанность – исполнительной и законодательной власти - поддержать труженика, - говорит депутат Белгородской облдумы Станислав Панов. – Я считаю, что для хозяйства, имеющего положительный опыт работы на арендуемой земле более десятилетия, нужно гарантировано продлять аренду минимум на 25 лет. Я намерен поставить этот вопрос перед коллегами в думе, чтобы его проработать и законодательно закрепить.

- Важно сделать такие наши встречи постоянными. Формулировать актуальные вопросы, доносить их до законодателей и представителей власти, а по истечении некоторого времени подводить итоги, - резюмирует депутат Белгородской облдумы Валерий Шевляков. – Нужно сообща решать проблемы, проводя мониторинг в режиме реального времени. Например, в деле обеспечения отрасли кадрами: уверен, необходимо разрабатывать формы поддержки специалистов аналогичные программам для сельских учителей и врачей. Знаю, что руководители хозяйств даже готовы строить жилье для специалистов, но чтобы массово запустить этот процесс важно обеспечить пусть частичные, но компенсации затрат на строительство.

Завершая мероприятие, его участники договорились вновь встретиться в начале весны – поделиться полученными итогами, проблемами и планами по их преодолению.

Депутат Госдумы намерен постоянно вести диалог с аграриями, чтобы участвовать в решении их непростых проблем.

Белгородские фермеры должны получить поддержку

Сергей Гаврилов, председатель Комитета Госдумы (КПРФ) по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, подчеркивает:

- Белгородскую область не зря называют пионером в развитии новых форм сельского хозяйства. Так, область производит до 20% от всего объема мяса птицы и свинины в России. Но практически весь объем производят крупные агрохолдинги, доля фермерских хозяйств в этом объеме - крохи.

Фермеры разрознены, нет единой системы. 70% фермеров США объединены в кооперацию, они могут получать субсидии, закупать технику, реализовывать продукцию и привлекать научные силы, а в России программа по развитию кооперации практически не работает. Сельское хозяйство Франции, Голландии держится на многочисленных фермерских хозяйствах, там нет крупных холдингов в нашем понимании. Семейные хозяйства состоят в различных кооперативах, которые зачастую даже крупнее российских агрохолдингов. При этом фермер остается свободным предпринимателем. Необходима серьезная поддержка агрокооперативов.

Пример эффективного развития агрокомплекса у нас перед глазами – в советское время даже были созданы отдельные министерства для каждого агропромышленного направления: Министерство плодоовощного хозяйства, Министерство заготовок, Министерство животноводства и др.

Кооперация – это лишь один из возможных путей решения проблем фермеров. Необходимо создавать сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы, расширять перечень банков, участвующих в программе льготного кредитования аграриев. Важно уделить внимание обеспечению переработки, а также сбыту высококачественной фермерской продукции на рынке не только регионов, но и Москвы.