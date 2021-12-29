Чем белгородцам заняться в первую неделю 2022 года?

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Хотим, чтобы у вас были силы проводить время с близкими, гулять, кататься на коньках, читать, смотреть фильмы, без зазрения совести ничего не делать и по-настоящему отдыхать. Поэтому для белгородских абонентов КП и Tele2 подготовили список интересных и приятных дел, которыми можно будет разнообразить праздничный досуг вместе с программой лояльности оператора «Больше».

Съездить на природу

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Отличный вариант для тех, кто хорошо встретил новый год и готов возвращать активность в жизнь − прогулки на свежем воздухе. За зарядом бодрости от свежего морозного воздуха, позитивным настроением и красивыми фотографиями всей семьей можно отправиться в «Пикник-парк», который расположен недалеко от города. К тому же в праздничные выходные для участников программы «Больше» оператор совместно с кафе «От сыра до вина» подготовили специальное новогоднее предложение: скидку 30% на все меню в заведении, на вынос и на доставку. Кроме того, действие скидки для абонентов оператора также распространяется на ассортимент сырной лавки и на мастер-классы, которые проходят в кафе.

Освойте онлайн-покупки

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Впереди у нас целых десять свободных дней, чтобы хорошенько отдохнуть и заняться чем-то полезным, до чего в трудовые будни не доходят руки. Походы по магазинам и долгие очереди на кассе точно не вписываются в эту идеальную картину. Вам вовсе не обязательно отправляться в торговые центры, где вы и так бываете чуть ли не каждые выходные. На долгих каникулах стоит освоить онлайн-шопинг. К тому же, можно выгодно заказать продукты на дом со специальной скидкой от магазинов-партнеров Tele2.

На первый заказ от 3000 рублей в СберМаркете можно получить скидку 400 рублей, а в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекрёсток» − скидку 20%. Если понадобится купить вещи для дома или одежду, то и тут можно сэкономить – нужно всего в несколько кликов оформить доставку покупок на сайте Ozon, на которые действует скидка до 15% на товары из специальной подборки.

Посмотреть новогоднее кино

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Рождественские фильмы отличаются самой доброй и теплой атмосферой. Несмотря на то, что многие фразы уже давно выучены наизусть, их хочется пересматривать каждый год. И это хорошая идея, если вы немного устали от зимних активностей и захотели посидеть дома в тепле. Tele2 предлагает разнообразный выбор возможностей для просмотра любимых фильмов: месяц бесплатной подписки «Оптимальная» в видеосервисе MEGOGO и подписку «Оптимум» в подарок в онлайн-кинотеатре Okko. Кроме того, воспользовавшись специальным промокодом, можно получить подписку «Amediateka» в видеосервисе Wink на 7 дней.

Провести время с любимой книгой

Новогодние каникулы – удачное время для чтения книг, которые давно ждут своего часа. Причем необязательно читать их в бумажной версии. Прогулки по новогоднему лесу или приготовление праздничных салатов можно провести в компании с аудиокнигой. Клиенты Tele2 могут получить бесплатную подписку сервиса Storytel на 60 дней. Помимо аудиокниг в сервисе есть подкасты, аудиосериалы и лекции.

Список выгодных предложений, охватывающих различные сферы жизни, регулярно обновляется. Узнать подробнее об условиях и воспользоваться привилегиями все клиенты оператора могут в приложении «Мой Tele2» или на сайте программы «Больше». Для этого нужно выбрать интересующее предложение и нажать кнопку «Активировать». После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который нужно указать при оформлении онлайн-заказов или сообщить в точках партнеров.

Помимо подарков и скидок, в программе «Больше» клиентам также доступны предложения партнеров, позволяющие получить кешбэк на счет мобильного телефона. Средства можно использовать на оплату услуг связи. Кроме того, в 2020 году у абонентов появилась удобная возможность получить кешбэк по чекам уже после покупки определенных товаров. Акция доступна в мобильном приложении (баннер «Кешбэк по чекам»).