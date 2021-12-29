Белгородские энергетики построили новые линии наружного освещения в 16 селах и поселках Шебекинского горокруга

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В 2021 году в Шебекино и 16 селах округа филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» построил 12,5 километров сетей и смонтировал 269 светодиодных светильников наружного освещения.

В прошлом году энергетики модернизировали линии на улицах Нежегольское шоссе, Пугачёва, Московская, Белгородская, Октябрьская, Харьковская, а также на участке улицы Ленина. По программе благоустройства дворовых территорий выполнли реконструкцию сетей на улицах Кирова, Садовая, 9 Мая в селе Новая Таволжанка, на улице Кирова в селе Большетроицкое. Построили и ввели в работу освещение парковых зон в селах Большетроицкое и Графовка.

В 2021 году – заменили опоры и смонтировали 41 светодиодный светильник на улицах Кирова и 50 лет Октября города Шебекино, модернизировали освещение дворовых территорий по улицам Свободы, Железнодорожной, Парковой. Выполнили благоустройство бювета в поселке Маслова Пристань и парковых зон в селах Мешковое и Максимовка, а также сквера и детской площадки в селе Белянка. Новые сети наружного освещения появились в селах Графовка, Безлюдовка, Ивановка, Купино, Дмитриевка, Осиновка, Ржевка, Козмодемьяновка, Муром, Белянка, Борисовка, Александровка и в поселке Ленинском.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Продолжились работы по улучшению качества освещенности автомобильных дорог. Участок трассы «Шебекино – Н. Таволжанка» теперь освещают 92 светодиодных светильника, каждый потребляемой мощностью 180 Вт.

На смену устаревшим светильникам приходят современные светодиодные. Работы по замене светильников идут по улицам Ржевское шоссе, Ленина (район средней школы №4), в селе Новая Таволжанка на участке от улицы Кирова до моста через реку Северский Донец.

В общей сложности шебекинские энергетики обслуживают более 13425 тысяч светоточек, при этом 64 % светильников управляются дистанционно с пульта диспетчера.

- За последнюю десятилетку количество светильников в регионе увеличилось более, чем в два раза, но от жителей региона продолжают поступать запросы на освещение, поэтому Белгородэнерго активно участвует в развитии сетей и установке светильников на всей территории области, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников. – В приоритете – модернизация существующих линий с применением энергоэффективных технологий, а также строительство новых в ранее не освещенных уголках Белгородской области.