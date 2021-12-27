«Открытие»: специальная программа для начинающих предпринимателей

Кредит может получить зарегистрированный на территории столицы налогоплательщик. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Для получения кредита начинающим предпринимателям - будь то юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – необходимо обратиться в «Открытие». Сейчас такой кредит предоставляется по льготной ставке 12,5% годовых на первые 12 месяцев. Стоимость кредита в рамках программы рассчитывается на основе ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на четыре процентных пункта. По истечении 12 месяцев устанавливается коммерческая ставка банка.

По условиям программы обязательства заемщика перед банком на 70% покрываются за счет поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, а оставшиеся 30% субсидирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Максимальная сумма кредита - 5 миллионов рублей на срок до трех лет при полном покрытии обязательств заемщика столичным правительством.

- Программа позволяет предпринимателям получить доступ к финансированию на старте своего бизнеса, – отметила Надия Черкасова, заместитель президента – председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - Она предоставляет возможность обеспечить операционную деятельность в течение первого года бизнеса. Именно этот период, как правило, является решающим для становления бизнеса.

С момента регистрации бизнеса до выдачи кредита по программе должно пройти не более 12 месяцев.