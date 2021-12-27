Илья Авербух и Алексей Ягудин оценили новые катки Белгорода

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

В Белгороде побывали звезды фигурного катания. В город прилетели Илья Авербух и Алексей Ягудин.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

В рамках фестиваля добрых дел «Новогодние чудеса» они поздравили с наступающим праздником маленьких пациентов детской областной клинической больницы.

фото: со страницы ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" в соцсети.

Знаменитые гости также опробовали каток на Соборной площади и оценили ледовую дорожку в Центральном парке. Юные фигуристы получили мастер-класс от кумиров, и, конечно, не обошлось без автографов.

фото: со страницы ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" в соцсети.

- Главное, качество льда очень хорошее, - поделился впечатлениями заслуженный мастер спорта России Илья Авебрух. - Наша миссия - привлечение интереса, вовлечение в спорт. Здесь все мы в едином пространстве, барьеров не существует, вместе получаем удовольствие.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Его коллега в свою очередь отметил, что в последнее время все больше людей делают выбор в пользу здорового образа жизни.

- Главное, что не на словах, а на деле эта тенденция поддерживается - заливаются катки, строятся и организуются площадки, - отметил четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин.