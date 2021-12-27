На пост секретаря воронежского регионального отделения «Единой России» переизбран Владимир Нетёсов

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В Воронеже состоялась отчетно-выборная конференция реготделения партии, в котором приняли участие секретарь реготделения, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, губернатор, член Президиума регионального политсовета партии Александр Гусев, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов. Также в партийном форуме участвовали депутаты Государственной Думы РФ от Воронежской области, заместители руководителя фракции «Единой России» Игорь Кастюкевич и Евгений Ревенко, мэр Воронежа Вадим Кстенин, председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев, представители местных и первичных отделений партии и члены регионального политсовета.

Основными вопросами повестки дня конференции стали отчет о работе реготделения, избрание секретаря регионального отделения партии, членов Регионального политического совета, членов Президиума Регионального политического совета и Региональной контрольной комиссии реготделения.

Выступая перед собравшимися, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов подвел итоги работы реготделения за последние годы и наметил планы дальнейшей работы.

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– Главная наша задача – полностью выполнить обязательства, заложенные в народной программе «Единой России». Наказы граждан, послужившие основой предвыборного документа партии, в значительной мере уже стали действующими законами федерального и регионального уровней. Депутаты Воронежской областной Думы приняли бюджет области на следующий год, при формировании которого были максимально учтены наказы воронежцев, поступившие в народную программу.

Реализация таких партийных инициатив, как капремонт школ, социальная догазификация, модернизация инфраструктурных объектов и развитие сельских территорий поставлена на особый контроль. Еще одно важное направление работы — это мониторинг нацпроектов и контроль за их исполнением. Главная ценность «Единой России» — это люди, жители страны и нашей области, которых мы всегда слушаем и слышим, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Обращаясь к делегатам конференции, глава области Александр Гусев поблагодарил их за результативную работу в период пандемии.

– Задачи, стоявшие в этом году перед партией, были продиктованы временем. Благодаря вашим консолидированным усилиям партия «Единая Россия» в регионе в очередной раз успешно прошла проверку на доверие граждан на выборах в Госдуму. Их результаты имеют дополнительную ценность, потому что были достигнуты в сложный пандемийный период, когда требовалось максимально оперативно и эффективно отзываться на запросы граждан. Область завершает год с достойными показателями по основным направлениям деятельности. В 2022-ом также необходимо грамотно и эффективно использовать имеющийся задел, — отметил губернатор.

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Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич отметил, что результаты осенних выборов в нижнюю палату Федерального собрания РФ вновь доказали – «Единая Россия» на деле, а не на словах, является народной партией. Поэтому воплощение в жизнь ее народной программы, ставшей выражением интересов и чаяний большинства граждан, становится приоритетной задачей, в решении которой задействован весь депутатский корпус партии.

В свою очередь, депутат Госдумы Евгений Ревенко уточнил, что в ходе завершившейся на днях осенней сессии российского парламента впервые были приняты сразу 12 поправок, инициированных «Единой Россией», касающихся увеличения расходных статей федерального бюджета, направленных на социальную защиту.

По результатам тайного голосования секретарем регионального отделения партии был избран Владимир Нетёсов. Также в ходе Конференции был сформирован состав Регионального политического совета, Президиума Регионального политического совета, Региональной контрольной комиссии реготделения.

Подводя итоги отчетно-выборной конференции, Владимир Нетёсов поблагодарил членов партии и ее сторонников за совместный труд, а всех воронежцев – за доверие к «Единой России» и поддержку её кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы.

– В федеральном парламенте Воронежская область представлена шестью депутатами от партии, и мы работаем единой командой, нацеленной на конкретный результат, на решение насущных проблем всех жителей, – резюмировал лидер воронежских единороссов.