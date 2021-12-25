Как ночью в Белгородской области боролись со снегом - на время расчистки машины во дворах просят убрать

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Прилетевший в Белгород на вертолете Дед Мороз принес с собой зиму. В столице региона и области, наконец, выпал снег. Минувшей ночью была небольшая метель. Кто-то наблюдал за кружащимися снежинками из окна квартиры, кто-то боролся с заносами на улицах и дорогах. Для коммунальных и дорожных служб наступила самая горячая пора.

В правительстве региона отмечают, что в этом году зима не застала белгородцев врасплох. Этой ночью силы управляющих компаний и дорожников были брошены на расчистку дворов и улиц от снега. Работа продолжилась и с наступлением дня.

- Сотрудники управляющих организаций расчищают от снега пешеходные дорожки, входные группы и дворовые проезды. По информации управления Госжилнадзора, задействовано 94 единицы техники и 1713 человек. По Белгороду - 79 единиц техники и 1068 человек, - говорится на сайте правительства региона.

Водителей просят убрать машины с парковок во дворах, чтобы не мешать расчистке снега. Сотрудники управляющих компаний обзвонят автовладельцев в соответствии с заранее с заранее сформированными списками и сообщат время, когда будет производится расчистка. По словам начальника управления Госжилнадзора Михаила Бредихина, территорию на время работ обтянут сигнальными лентами и установят таблички. Диспетчеры оповестят белгородцев, когда можно возвращаться. Горожан просят отнестись с пониманием к этим мерам.

В мэрии добавили, что по вопросам качества очистки дорожного покрытия жители Белгорода могут обратиться по телефону: +7 (4722) 27–02–91 или 112 (круглосуточно), а также в обслуживающие управляющие компании. Их телефоны вы найдете на платежных поручениях.

Процесс уборки снега, по данным управления Госжилнадзора, помимо закрепленных за конкретными территориями сотрудников, проконтролируют специальные мобильные группы. Они будут реагировать и на жалобы в соцсетях, а также обращение поступившие через систему «Инцидент Менеджмент».

- Инспектор сбрасывает информацию директору Управляющей компании и выезжает на территорию для проверки. Если территория не вычищена и не приступают к ее чистке, составляет протокол. Работу будут контролировать до того времени, пока территория не будет очищена. Информация об исполнении оперативно передается заявителю и в Центр управления регионом, – объяснил Михаил Бредихин.

За состоянием муниципальных дорог следят городские округа и районы. Всего в Белгородской области в уборке снега задействовано 935 единиц снегоуборочной техники, заготовлено порядка 10 тысяч тонн пескосоляной смеси.

- Муниципалитеты уже начали получать закупленную для них по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова коммунальную технику. В этом году на эти цели направлена беспрецедентную сумму – более 1 млрд 700 млн рублей. На средства областного бюджета было приобретено 1224 единицы техники и различного вспомогательного оборудования, - сообщается на сайте правительства региона.

Этой ночью региональные трассы, по данным Управления дорожного хозяйства и транспорта, расчищали 242 дорожные машины.

- Сегодня в ведении управления находится 6327 километров дорог регионального значения, их обслуживают 14 дорожных и 8 специализированных мостовых организаций. В общей сложности, безопасный проезд по региональным трассам этой зимой готовы обеспечить 652 дорожные машины, - рассказали в правительстве региона.

Для обработки автомобильных дорог заготовили около 200 тысяч тонн противогололедных материалов. Это 142 тысячи тонн пескосоляной смеси и 46 тысяч тонн технической соли, которой обрабатываются высокоинтенсивные участки.

Контролировать ситуацию помогают веб-камеры, датчики состояния полотна и 33 мобильные метеостанции, которые выдают прогноз на два-три дня вперед. Они установлены во всех муниципалитетах. Информацию с камер и метеостанций мониторят диспетчеры областного единого центра принятия звонков системы «112».

В воскресенье, 26 декабря, по данным регионального Управления МЧС, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов мороза. Днем – 7-12 градусов мороза.