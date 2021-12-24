Белгородского учителя, обзывавшего ученика «куском урода», оштрафовали на 30 тысяч рублей

Педагог обратилась к своему подопечному с фразой: «Да что бы ты облез 20 раз! Зачеркивай, урода кусок». Фото видео.

Резонансный скандал с педагогом из Старого Оскола, который открыто оскорблял юных учеников, завершен.

Напомним, что в ноябре этого года учитель английского языка в частной школе Just English назвала своего ученика «куском урода». Фрагмент урока на видео сняла местная жительница, которая случайно зашла в здание, где находится школа.

Педагог обратилась к своему подопечному с фразой: «Да что бы ты облез 20 раз! Зачеркивай, урода кусок».

Спустя несколько секунд учительница пояснила свое поведение детям: «Я так думаю, что если человека называть «урода кусок», он моментально понимает, что надо писать. До чего вы себя довели, что пока на вас не рявкнешь, не обзовешь вас, вы не работаете».

Позже автор видео зашла в кабинет и поинтересовалась, почему учительница так общается со своими учениками. На что педагог ответила, что вообще не понимает, о чем идет речь, и попыталась вытолкнуть женщину из кабинета.

Как сегодня сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Белгородской области, нарушившую ч. 1 ст. 19.30, ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ даму оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Все дело в том, что частная школа английского языка - это один кабинет, а женщина-педагог – она же единственный сотрудник этой школы, и ее же руководитель. То есть санкции к ней применялись как к индивидуальному предпринимателю.

«Комсомолка» попыталась узнать в региональном департаменте образования о том, грозят ли учителю-предпринимателю какие-то иные взыскания. Но в пресс-службе ведомства в достаточно грубой манере отказались что-либо комментировать. При этом добавили, что про старооскольский эпизод впервые слышат.

Любопытно, что 17 ноября сотрудники департамента вполне доброжелательно сообщили «КП», что «сейчас идет выяснение всех деталей произошедшего. И хотя заведение частное, департамент будет реагировать. Но для начала нужно разобраться в случившемся».