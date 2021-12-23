За год белгородский спецназ Росгвардии обеспечил силовое сопровождение порядка тысячи спецмероприятий

Ведомственным приказом белгородскому ОМОН присвоено наименование «Острог». Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В областном центре состоялось расширенное совещание под руководством начальника Управления Росгвардии Белгородской области полковника полиции Дмитрия Мещерина. На мероприятии подвели итоги служебно-боевой деятельности территориального органа за 2021 год и обозначили задачи на предстоящий период.

В совещании в режиме видеоконференции принял участие врио заместителя командующего Центральным округом Росгвардии полковник полиции Алексей Смяцкий, а также руководящий состав и начальники структурных подразделений территориального органа. Дмитрий Мещерин, открывая совещание, представил личному составу нового заместителя начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковника полиции Сергея Ольшанского и объявил, что с ведомственным приказом белгородскому ОМОН присвоено наименование «Острог».

На итоговой встрече руководитель отметил, что за истекший период спецподразделения регионального Управления обеспечивали силовое сопровождение порядка 1 тысячи специальных мероприятий. По результатам деятельности задержано свыше 180 лиц, подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято более 60 единиц огнестрельного оружия и порядка 4634 боеприпасов и взрывоопасных предметов. Личный состав спецподразделений привлекался для участия в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении более 70 массовых мероприятий.

Также Дмитрий Мещерин уделил особое внимание деятельности подразделений по осуществлению государственного контроля в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, а также оказанию государственных услуг населению. Полковник полиции отметил, что на территории Белгородской области зарегистрировано около 40 тысяч владельцев гражданского оружия, в пользовании которых находится порядка 60 тысяч единиц оружия. По результатам проверок владельцев оружия в 2021 году выявлено свыше 1800 нарушений в области оборота оружия, аннулировано 296 разрешений, изъято 1525 единиц оружия и 2435 боеприпасов. Однако были и сознательные граждане, которые на добровольной основе сдали 367 единиц. Из них 6 единиц незарегистрированного оружия, которое сдано на возмездной основе.

Отметили во время совещания и значительный вклад в укрепление правопорядка, имущественной безопасности и антитеррористической защищенности в Белгородской области, который внесли подразделения вневедомственной охраны. На сегодняшний день вневедомственная охрана обеспечивает охрану более 2970 тысяч объектов, 5037 мест проживания и хранения имущества граждан, а также более 100 транспортных средств. В течение года сотрудники ВО пресекли порядка 430 правонарушений на охраняемых объектах. Полиции передано около 5 тысяч граждан за совершение правонарушений. Установлено местоположение 24 граждан, находившихся в розыске, 9 из них – в федеральном. Из незаконного оборота изъято порядка 1,9 кг наркотических веществ.

Подводя итоги встречи, руководитель регионального управления Росгвардии определил служебные задачи на 2022 год. Дмитрий Мещерин также вручил отличившимся военнослужащим и сотрудникам ведомственные награды.