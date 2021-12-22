«С праздником, солнцедарители!» - семиклассник Александр Червонцев необычно поздравил энергетиков

В этом году у белгородских энергетиков юбилей

Белгородэнерго проводит конкурс среди учащихся на самое оригинальное поздравление с Днем энергетика и Новым годом. Ученик 7 класса из п. Дубовое Александр Червонцев проделал огромную работу, изучив главные вехи развития энергетики в Белгородской области – от истоков до современности. Представляем работу школьника

«Моё поздравление белгородским энергетикам будет необычным. Наступает самая длинная ночь года. На юбилеи и дни рождения принято дарить подарки. 1961 год вошёл в историю Белгородской энергетики как год рождения управления «Белгородэнерго». 60 лет – солидная дата! Вместе с Дедом Морозом я хочу подарить юбилярам путешествие на Машине Времени в белгородскую Энерголандию. Для этого мне пришлось обратиться к архивным материалам, побывать в областной библиотеке, где хранятся газеты и журналы с 1954 года, в музее энергетики, поговорить с очевидцами событий. С праздником, солнцедарители!

Своё поздравление я начну новогодним репортажем газеты «Белгородская правда» за 30 декабря 1961 года: «Кто работает волшебником?».

«Представьте себе, что вы собираетесь в гости. В город пришла новогодняя ночь, но улицы по-прежнему темны и сумрачны – кто-то забыл зажечь огни елок, желтые луны плафонов.

У главного пульта управления Белгородской ТЭЦ в точно назначенное время собрались трое: дежурный инженер Владимир Федорович Солодовников, электромонтеры Борис Михайлович Наумов и Ефрем Трофимович Корнеев. Борис Михайлович положил руку на включатель. Ещё секунда – и мощные турбогенераторы пускали ток на улицы и в квартиры. Тысячами огней вспыхнул наш город. Ночь принесла с собой праздник. С 12-тым ударом курантов мы проводили старый год и встретили новый. Мы видели праздничные огни Белгорода. В каждом доме гостила радость, горели огни на елках.

После полуночи город ожил. Люди высыпали на улицы и многие встретили первый рассвет нового года на площади у огромной сияющей огнями елки. И звенела новогодняя песня о добром волшебнике, который зажигает на небе звёзды и приносит людям свет»

Вот рассказ об этих волшебниках и будет моим поздравлением.

Меня взволновал найденный в старой газете рассказ электромонтёра Леонида Ивановича Рассохи. Ветеран вспоминает: «У меня хранится фотография электростанции 1944 года. На ней запечатлена груда мусора и полуразрушенная стена. Такой осталась наша ТЭЦ после отступления из Белгорода фашистов. Отдежурив по смене дизельной станции, что располагалась возле железнодорожного вокзала, мы шли к развалинам и восстанавливали взорванное здание. Работали почти до начала следующего дежурства. А было нам в то время по 14-16 лет».

Будущие энергетики

… Михаилу Акакиевичу Орлу новогодний вечер дохнул в лицо едким запахом гари. Выйдя из палатки, прильнувшей к деповской дежурке, он хотел было направиться к Донцу, как вдруг его окликнули:

- Вам записка из больницы.

Засветив ручной фонарик, Орёл прочел: «Ради спасения жизни раненых и больных граждан нашего города просим Вас ускорить проводку электрического света»

Из палатки выбежал юноша:

- Михаила Акакиевич, Вас к телефону.

- Говорят из горсовета, - донесся голос из трубки. Скажите, когда будет электроток? Вы же знаете, что Белгород во мраке. Без Вашей помощи мы не можем дать населению ни хлеба, ни воды».

А потом к Орлу приходили из военной комендатуры, из мастерских, из родильного дома, из пекарни, и все настоятельно требовали, просили, ругали, умоляли, угрожали. Ведь абсолютно всем, кто приступил к возрождению только что освобожденного от немцев города, нужна была электроэнергия.

Михаил Алексеевич Орёл это хорошо понимал. Ещё шли жестокие бои на подступах к Белгороду, когда он начал ходатайствовать о переводе его в родной город.

Почти все мужчины сражались на фронте. На восстановительных работах были заняты в основном женщины и подростки. Специалистов, а тем более инженеров – энергетиков, не было даже в центре губернии – Курске.

Орлу выпало восстанавливать Белгород дважды. Ещё в 1926 году Михаила, направили в Белгород из Киева с дипломом инженера-электрика. Михаил Алексеевич стал работать у небольшого нефтяного движка. Но и это «чудо техники» появилось в Белгороде не сразу. Ещё в начале 20 века Белгород освещали керосиново-калийные фонари. Эпизод из дореволюционной жизни Белгорода: в 1910 году в городскую управу обратились домовладельцы с просьбой «остановки одного электрического фонаря в конце Смоленского сквера». Управа не смогла решить это сложный вопрос. Быть или не быть этому электрическому фонарю в сквере обсуждала городская дума. После дебатов большинством голосов было принято такое постановление: «Поставить в Смоленском сквере два керосиновых фонаря». На один электрический сил не хватило.

С 1912 по 1914 год в Белгородском уезде загорелись первые электрические лампочки в некоторых богатых домах, в ряде государственных учреждений и на центральных улицах. Освещение было небезупречно. У белгородцев в те времена были нарекания на качество освещения улиц. «Светят фонари тускло, иногда вообще не горят, а гасят их раньше времени». Первая городская станция в Белгороде, снабжающая город электричеством, заработала в 1911 году. В 1912 году появилось электростанция в Валуйках. На железнодорожной станции Белгорода в июне 1920 года в мастерских паровозного депо была пущена динамо – машина, дававшая электроэнергию для мастерских, телеграфа, школ, части квартир железнодорожников.

Я думаю, в огромной степени развитии энергетики края способствовало принятие Плана ГЭОЭЛРО. Восстанавливать и развивать хозяйство белгородчины стало невозможным без использования энергоресурсов. У истоков российской энергетики стоял наш земляк – профессор Михаил Костенко.

Белгородская электростанция обеспечивала электроэнергией более тысячи двести абонентов. В фонде областного архива я нашел «Отчеты о доходах белгородской электрической станции за май-сентябрь месяцы 1921 года». Пользователями были как частные лица, так и организации: уездная милиция, школа, лазарет, телефонный отдел, типография, рабочий дворец, библиотека, фабрика обуви, совет народного хозяйства, аптека, завод фруктовой воды Мачурина, пожарная команда, духовная семинария, пекарня, водокачка, Рождество-Богородицкая, Сергиевская церкви. В них горели по одной – три лампочки. Наиболее «энерговооруженными» были Союз Коммунистической молодежи (8 лампочек), Рабоче–крестьянская инспекция (12), железнодорожное училище (12), парикмахерская (4).

Герои военной энергетики Белгорода

Плата взималась по месяцам, а количество отпускаемой на освещение электроэнергии колебалось в зависимости от времени года.

Учёт потреблённой белгородцами энергии не по количеству лампочек, а по измерительным приборам начался уже после 1922 года. Расширился и ассортимент ламп. Были лампы 9 типов – с металлической нитью и угольной, автомобильные, железнодорожные и другие специальные лампы. Примерно к 1928 году импорт ламп из-за границы прекратился.

В плане второй пятилетки было предусмотрено строительство Белгородской теплоэлектростанции. В пойме Северского Донца работали до 2000 тысяч человек. На стройку прибывала молодежь из многих сел Харьковской, Курской, Орловской и других областей. В болотном месиве, без механизмов и приспособлений, с одними лишь лопатами, ведрами день и ночь трудились люди. По колено, а то и по пояс в воде, работали бригады, углублявшие до 4-х метровой отметки котлован, вручную рыли канал. Увязая в торфяной жиже, прокладывали железнодорожный путь к самому дну реки, чтобы пустить паровоз с платформой и с его помощью тянуть тяжелые балки. На глубину 22 метра забивались огромные сваи по 12 штук под каждую турбину.

Октябрьские праздники 1938 года для белгородцев были памятны тем, что город получил свет. Гирлянды электрических огней протянулись вдоль улиц. И хотя новая электростанция принадлежала железнодорожникам, делалось всё, чтобы городское хозяйство широко пользовалось её энергией.

Всё больше и больше загоралось огней над Белгородом, но в сентябре 1941 года он погрузился в темноту. Оборудование и обслуживающий персонал ЦЭС были эвакуированы, и наша станция почти два года находилась в эвакуации. ЦЭС стала символом освобождения Белгорода. 5 августа 1943 года центральная электростанция оказалась в полосе наступления 288 гвардейского стрелкового полка. Боец Егор Мощенко с красным полотнищем за пазухой ползком проник в электростанцию и поднялся на крышу.

Я смотрю на музейную фотографию юных энергетиков: худенькие девочки с косичками в пёстрой одежде и солдатских сапогах и ботинках, ребята в отцовских фронтовых куртках выстроились в один ряд, словно бойцы. Да они и были настоящими солдатами тогда, когда надо было день и ночь работать полуголодными и полураздетыми, поднимая из руин родной город. Только теперь можно правильно оценить их подвиг. В рекордно короткое время, буквально из ничего они слепили огромный корпус электростанции, собрав на пустырях разбитое, поржавевшее энергооборудование.

В 1953 году на ЦЭС уже работало несколько отечественных турбин. Мощность предприятия возросла во много раз. А Белгородская ТЭЦ по-прежнему величественно возвышается над Северским Донцом. Нити проводов и кабелей протянулись от неё во все стороны. Это по ним течёт та невидимая сила, которая приводит в движение огромные машины и механизмы, освещает квартиры жителей города, больницы, школы, институты, дает нам возможность работать на компьютере, смотреть телевизионные передачи, слушать музыку.

Завершением строительства электростанции неузнаваемо изменилось все вокруг неё. Железнодорожный узел оснастился новой техникой, вокруг выросли здания, а спустя несколько лет со станции Белгород к Харькову и Курску двинулись первые электропоезда.

А как преобразился Белгород! Став областным центром, он рос не по дням, а по часам, и каждая стройка требовала все большего потока электроэнергии. Белгородские энергетики постоянно углубляли свою «энергетическую реку». В «Белгородской правде» 1959 года главный энергетик совнархоза А.Амельченко с гордостью рассказывает о том, что «14 белгородских электростанций вырабатывают за год больше электроэнергии, чем вся страна в 1920 году».

Ветераны «Белгородэнерго» - это особая категория энергетиков. Это они прокладывали нам дорогу к свету и теплу. Ветеран Анатолий Григорьевич Парамонов, например, вспоминает, что в послевоенное время «почти все работы выполнялись вручную: копка котлованов под опоры, установка опор, натяжение проводов. Каскадное управление сетями уличного освещения представляла собой обыкновенный деревянный ящик с набором кнопок и сигнальных ламп. Это устройство постоянно выходило из строя. А об отключении подстанций узнавали только по звонкам потребителей».

Сотни населенных пунктов белгородчины не имели электроэнергии вообще или освещались только в ночное время. Строить первые объекты приходилось по бездорожью, на полуразвалившихся тракторах и грузовых машинах. Когда начинался и заканчивался рабочий день – никто не считался, выходные были крайне редкими. Ели и спали где придется… Сейчас в труде энергетиков настолько все изменилось, что я не смог отгадать забавную загадку об электрике того времени: «С когтями, а не птица, со столба летит и матерится».

Порой белгородским энергетикам приходилось совершать, без преувеличения, настоящие подвиги. Как пример, приведу рассказ директора Восточных электросетей «Первопроходцы»: «Не единожды природа испытывала на прочность людей. Каждые пять лет до 1985 года был гололёд с массовым обрывом проводов и падением опор. Но что было в 1985 году – помню до сих пор. 9 января во второй половине дня дождь сменился морозом, сопровождающимся ветром. Стремительно на глазах начал нарастать лед на проводах. Падали опоры ЛЭП. Ситуация приобрела катастрофический характер. В экстренном порядке были максимально переведены в режим электроснабжения Валуйский, Волоконовкий, Алексеевский сахарный заводы, что позволило сохранить управляемость жизнеобеспечения. Погасли все подстанции. Но истинные масштабы катастрофы ещё не были видны. Мы оказались свидетелями невиданной природной аномалии. Деревья в лесах были прижаты к земле. Из-за огромной толщины льда в сочетании с сильным ветром упало 96 опор 330 кВ, 250 опор 110 кВ, 8500 опор 10 кВ, немного опор 35 кВ. Были обрывы гирлянды изоляторов и грозозащитного троса.

Как по законам военного времени, на ликвидацию стихийного бедствия были направлены тысячи людей. Нам помогали пять механизированных колонн московского треста, бригады из энергосистем от Пермской до Ростовской и Краснодарской, сотни машин и механизмов. Мне был выделен персональный вертолет. Мы победили стихию…

Вспоминается случай с включением ВЛ-330 кВ. Из-за возникновения помех была нарушена всех высокочастотных каналов. Отключить же линию было нельзя. Руководство приняло мое предложение работать на грозозащитных тросах. По трассе из-за глубокого мокрого снега не проходила никакая техника, кроме гусеничного ГАЗ-47. По железобетонным стойкам 22-метровых опор электромонтеры поднимались на лестницах с двухметровыми секциями. Работали под наведенным напряжением неотключенной линией 330 кВ, и так пять суток, с ночёвками в хатах сельских жителей».

Белгородская энергетика поднялась на новую высоту. Символами этой высоты, можно назвать два события. Об одном из них пишет в 1981 году «Белгородская правда»: «440 ступенек вверх – верхолазы возводят на территории белгородской ТЭЦ самое высокое сооружение в городе – дымовую бетонную трубу высотой 120 метров. Здесь, на ТЭЦ, установили новый водонагревательный котел, который позволит вдвое увеличить мощность предприятия. А новая высотная труба поможет выбрасывать вредные продукты горения подальше в атмосферу. Чем выше труба, тем надежнее предохраняются лёгкие города от вредных выбросов».

Возвести прочное, не боящееся капризов погоды и климатических условий высотное сооружение было непросто. Труба ТЭЦ, видная отовсюду, сложена из 16 тыс. тонн бетона и арматуры и 600 тонн кирпича.

О второй высоте пишет ведомственная энергетическая «Наша газета»: «13 августа 2000 года из экспедиции возвратилась группа белгородских альпинистов, представляющих федерацию экстремальных видов спорта Белгорода и сотрудники ОАО «Белгородэнерго. 9 августа на высочайшей вершине Европы - горе Эльбрус, был установлен православный крест в честь 2000-летия Рождества Христова. Вознесение креста на Эльбрус было совершено по благословению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна. А сотрудники «Белгородэнерго» развернули на Эльбрусе флаг с символикой энергокомпании».

Заканчивается наше новогоднее путешествие к истокам белгородской энергетической реки. Отметить День энергетика стараются торжественно в каждом городе нашей страны. Лучшим работникам вручают почётные грамоты и награды, в их честь выступают известные артисты. Празднику работников энергетической промышленности уже больше полувека. Дату 22 декабря выбрали потому, что именно в этот день в 1920-м был принят Государственный план электрификации России (план ГОЭЛРО). 22 декабря ещё и день зимнего солнцестояния. Ну и когда, как не в этот вечер, становится важен труд энергетиков, благодаря которым в наши дома приходит свет и тепло. Поздравляем!