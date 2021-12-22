В Белгородской области почти в два раза сократился коечный фонд ковид-госпиталей

Оставшиеся в ковидных отделениях 1909 коек заняты на 84 процента.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Белгородской области продолжает улучшаться. Об этом накануне сообщил начальник департамента здравоохранения региона Андрей Иконников.
Если две недели назад лечение от COVID-19 как в стационарах, так и амбулаторно проходили почти 11,5 тысяч человек, то сегодня немногим более девяти тысяч.
- Почти в два раза сократился коечный фонд ковид-госпиталей, почти на треть уменьшилось количество амбулаторных больных и на 30 процентов сократилась общая заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе, - отметил Андрей Иконников. - Мы ежедневно выписываем выздоровевших пациентов больше, чем выявляем вновь заболевших.
Оставшиеся в ковидных отделениях 1909 коек заняты на 84 процента. Дальнейшее сокращение коечного фонда пока не планируется. В праздничные дни выписка пациентов проходит реже, чем в будние дни, поэтому необходимо сохранить резерв.
В то же время начальник департамента здравоохранения в очередной раз подчеркнул, что для того, чтобы сохранить тенденцию к снижению заболеваемости и ускорить отмену оставшихся ограничений, необходимо соблюдать масочный режим и продолжить вакцинацию, а также ревакцинацию граждан.
Проведенные исследования подтвердили, что в 95% случаев COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Маска – это главный барьер для распространения инфекции. Если при общении двух человек, один из которых болен, оба будут в масках – вероятность передачи инфекции составляет не более пяти процентов.
Вакцинация в регионе продолжается, несмотря на то, что первым компонентом привито более 80% взрослого населения, но для формирования коллективного иммунитета им необходимо пройти полный курс вакцинации. А затем ревакцинироваться в установленный Минздравом срок.
Андрей Иконников сообщил, что в регионе ревакцинировано более 180 тысяч белгородцев. Ежедневно процедуру проходят 2,5-3 тысячи человек. Запас имеющейся вакцины позволяет провести вакцинацию или ревакцинацию более 190 тысяч человек.