В Белгородской области почти в два раза сократился коечный фонд ковид-госпиталей

Оставшиеся в ковидных отделениях 1909 коек заняты на 84 процента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Белгородской области продолжает улучшаться. Об этом накануне сообщил начальник департамента здравоохранения региона Андрей Иконников.

Если две недели назад лечение от COVID-19 как в стационарах, так и амбулаторно проходили почти 11,5 тысяч человек, то сегодня немногим более девяти тысяч.

- Почти в два раза сократился коечный фонд ковид-госпиталей, почти на треть уменьшилось количество амбулаторных больных и на 30 процентов сократилась общая заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе, - отметил Андрей Иконников. - Мы ежедневно выписываем выздоровевших пациентов больше, чем выявляем вновь заболевших.

Оставшиеся в ковидных отделениях 1909 коек заняты на 84 процента. Дальнейшее сокращение коечного фонда пока не планируется. В праздничные дни выписка пациентов проходит реже, чем в будние дни, поэтому необходимо сохранить резерв.

В то же время начальник департамента здравоохранения в очередной раз подчеркнул, что для того, чтобы сохранить тенденцию к снижению заболеваемости и ускорить отмену оставшихся ограничений, необходимо соблюдать масочный режим и продолжить вакцинацию, а также ревакцинацию граждан.

Проведенные исследования подтвердили, что в 95% случаев COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Маска – это главный барьер для распространения инфекции. Если при общении двух человек, один из которых болен, оба будут в масках – вероятность передачи инфекции составляет не более пяти процентов.

Вакцинация в регионе продолжается, несмотря на то, что первым компонентом привито более 80% взрослого населения, но для формирования коллективного иммунитета им необходимо пройти полный курс вакцинации. А затем ревакцинироваться в установленный Минздравом срок.

Андрей Иконников сообщил, что в регионе ревакцинировано более 180 тысяч белгородцев. Ежедневно процедуру проходят 2,5-3 тысячи человек. Запас имеющейся вакцины позволяет провести вакцинацию или ревакцинацию более 190 тысяч человек.