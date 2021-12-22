В Воронежской области физкультурно-спортивные организации улучшили оснащение благодаря дополнительной помощи региональных депутатов

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в целом за 2021 год региональные парламентарии помогли профинансировать спортивные и физкультурно-оздоровительные организации области на сумму более 24 млн рублей.

Так, сам спикер регионального парламента направил средства на приобретение инвентаря и экипировки для учащихся спортивных школ Воронежа, Борисоглебска и Боброва.

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Председатель Комитета по спорту, культуре и историческому наследию Александр Пешиков выделил средства на покупку спортивной одежды и инвентаря для Богучарской спортивной школы. Были закуплены футбольные и волейбольные мячи, медболы, футбольная и судейская форма, боксерские перчатки и шлемы, оснащение и экипировка для тренировок пловцов и волейболистов. Депутат также помог с оснащением спортинвентарем трем школам района. На ледовой площадке в селе Дьяченково Богучарского района после обращения к депутату будут установлены электрические прожекторы.

Зампредседателя Комитета по спорту, культуре и историческому наследию Ольга Ортина помогла приобрести экипировки ведущим спортсменам воронежской спортивной школы олимпийского резерва № 21.

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Депутат Николай Домнич откликнулся на просьбу родителей юных спортсменов, занимающихся в секции по боксу Россошанского района. В подарок от депутата секция получила боксерские мешки, набивные мячи, шлемы и перчатки для соревнований и спаррингов, спортивную форму.

Парламентарий Владимир Колыхалин выделил средства на покупку 80 комплектов формы для пяти хоккейных команд Кантемировского района: из поселка Охрового завода, Титаревки, Касьяновки, Смаглеевки и Кантемировки. Каждый комплект подбирали с учетом физических параметров игроков, на свитеры нанесут фамилии хоккеистов.

Денис Рослик направил средства на приобретения оборудования для спортучреждений Терновского и Кантемировского района, Олег Спивак помог с приобретением оборудования для спортплощадки в Семилуках.

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Председатель Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМК Артём Зубков откликнулся на обращение директора Александровка-Донской школы и выделил денежные средства на покупку спортивного оборудования для детского спортивно-туристического клуба.

Депутаты Анатолий Лосев и Сергей Трибунский во время визита в спортшколу им. В.И. Бакулина в Калачеевском районе передали комплекты новой формы футболистам команды «Ягуар».

Председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Михаил Гусев откликнулся на коллективную просьбу жителей Железнодорожного района Воронежа. До конца 2021 года будут организованы работы по ряду адресов. На улице Богдана Хмельницкого, 32 появятся спортивный комплекс и турник для воркаута, а у домов №№ 24 и 8А по ул. Артамонова установят карусели и смонтируют ограждение. Большая спортивная площадка появится в микрорайоне Краснолесный. На улице им. генерала Лохматикова, 52Б установят брусья с перепадом высот и спортивные тренажеры.

Павел Большов направит средства на приобретение инвентаря для Центра развития физической культуры и спорта в Новоусманском районе.

Александр Вериковский помог Бутурлиновской ДЮСШ с приобретением спортивного оборудования, формы и инвентаря, а Андрей Рогатнев – местному спортклубу.

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Иван Воробьёв поддержал хоккейный клуб «Бобров», а Евгений Гапоненко помог с приобретением спортивной формы Центру физической культуры и спорта в Лискинском районе.

Валерий Зарудный направил средства на закупку туристического снаряжения для участия в областных слетах спортсменов Каменского района.

Владимир Ключников направил средства на приобретение оборудования для Нижнедевицкой ДЮСШ, а Артём Копылов оказал помощь спортшколам Острогожского и Лискинского районов.

Олег Маслов помог с приобретением спортинвентаря для спортшкол и клубов Бобровского района.

Владимир Поваров оказал поддержку спортивным организациям Нововоронежа.

Дмитрий Ширяев направил средства на установку уличной тренажерной площадки на лыжероллерную трассу в Борисоглебске.

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что развитие физической культуры и массового спорта, создание для этого необходимых условий в каждом населенном пункте являются одной из приоритетных задач органов государственной власти Воронежской области и органов местного самоуправления. По итогам прошлого года доля жителей региона, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 48,7%. По этому показателю область заняла 4 место в ЦФО. Большой вклад в привлечение граждан к систематическим занятиям физкультурой внесла работа по созданию доступной спортивной инфраструктуры. За последние десять лет в регионе построено и реконструировано 723 объекта спорта. Теперь в каждом муниципальном районе и городском округе есть современные физкультурно-оздоровительные комплексы, в 18 районах действуют плавательные бассейны. Объем инвестиций в строительство и ремонт объектов спорта с 2010 года составил более 16 миллиардов рублей. Новая концепция развития физической культуры и спорта в регионе до 2030 года предполагает достижение 70% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.