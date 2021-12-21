В Белгородской области планируют выстроить новую маршрутную сеть

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Во время прямой линии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал запуск в 2022 году новой маршрутной сети. Она будет выстроена с учетом пожеланий местный жителей. Добавятся новые магистральные, городские и подвозящие маршруты. Переход на новую маршрутную сеть в Белгородской агломерации произойдёт во втором полугодии следующего года. Для разработки новой стратегии пригласили подрядную организацию.

Автопарк пассажирского транспорта должны пополнить автобусы большого, среднего и малого класса. Для улучшения качества обслуживания пассажиров закуплены ещё 100 новых автобусов на метане, оборудованных кондиционерами, аудио- и видеоинформированием, а также раскладным пандусом в средней двери. Ожидается, что они начнут прибывать в регион уже на следующей неделе.

- У нас большое количество ИЖС в области, поэтому проблема с транспортной доступностью, к сожалению, остаётся. Ищем компромиссные решения, - отметил губернатор Белгородской области.

Полномочия по организации транспортного обслуживания собираются передать создаваемому Министерству автомобильных дорог и транспорта Белгородской области.

- С модернизацией маршрутной сети планируется и переход на оплату перевозчика за выполненную транспортную работу, что обеспечит бесперебойное движение транспорта, а также позволит перевозчику осуществлять долгосрочное финансовое планирование и самостоятельно обновлять подвижной состав, - сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается также, что ранее в Белгороде и ближайших населенных пунктах ранее внедрили безналичную оплату проезда и обустроили выделенные полосы для общественного транспорта. В текущем году в Белгородской агломерации организовали движение по семи новым маршрутам, охватывающим отдаленные участки ИЖС.

- В январе-ноябре 2021 года был предоставлен льготный проезд студентам – почти 900 тысяч поездок, и другим категориям граждан по единому социальному проездному билету – 13 миллионов поездок, - сообщается на сайте губернатора и правительства региона.