Новый мэр Белгорода: «Муниципалитет должен слышать каждого»

Антон Иванов стал мэром Белгорода. фото: с сайта администрации города.

Горсовет на состоявшейся 21 декабря очередной сессии выбрал нового мэра Белгорода. Им стал бывший глава ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС Антон Иванов. За него проголосовали 28 из 34 депутатов.

Напомним, он был первым, кого назвали в числе кандидатов на эту должность. Вскоре после того, как бывший градоначальник Юрий Галдун подал в отставку по собственному желанию, именно Антону Иванову стали прочить пост мэра. С середины октября он исполнял эти обязанности в статусе первого заместителя главы администрации Белгорода.

Антон Иванов довольно молодой градоначальник. Ему 36 лет. В своей программе развития областного центра он, как и новый губернатор, сделал акцент на выстраивании диалога с местными жителями.

- Какой он, образ Белгорода глазами его жителей? Каким хотят видеть его белгородцы? Через год, пять, десять лет?…Что вызывает в них чувство гордости? Что их тревожит? К чему они стремятся?... Я много встречался с людьми, чтобы постараться быть объективным в ответе на эти вопросы. Так появилась одна из главных мыслей моей программы развития областного центра для конкурса на должность мэра: муниципалитет должен слышать каждого, - написал у себя на странице в соцсети Антон Иванов.

За два года он надеется повысить уровень удовлетворенности горожан оказанием муниципальных услуг с 24-х до 40 процентов. Планируется также сделать более открытыми городские управы и создать единую информационную систему, которая позволит жителям областного центра отслеживать рассмотрение всех жалоб и предложений.

- Сегодня я стал мэром Белгорода. Впереди много работы, реализация планов потребует сил и времени. Выбрал механизмы достижения поставленных целей - цифровизация, изменения во внутренней кадровой политике и другие. Поэтапно буду рассказывать вам о планах работы и делиться результатами, - отметил новый мэр.

Он также поставил перед собой задачу установить баланс между интересами всех участников дорожного движения: водителями, пешеходами, теми, кто пользуется общественным транспортом, предпочитает передвигаться на велосипедах и так далее.

Удастся ли новому градоначальнику завоевать сердца белгородцев, покажет время. Глава региона Вячеслав Гладков во время прямой линии поздравил Антона Иванова с назначением на должность, отметив, что на его плечи легла серьезная ответственность, а впереди ждет большое испытание. Губернатор также пообещал оказывать мэру поддержку в тех вопросах, которые зависят от руководителя области.