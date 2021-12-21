Лебединский ГОК: электроснабжение под контролем

Реализован очередной этап проекта по развитию внешнего электроснабжения предприятия.

На ЛГОКе введен в эксплуатацию четвёртый пусковой комплекс подстанции 330 киловольт (кВ) «Лебеди». Всё электрооборудование успешно прошло пуско-наладочные испытания и интегрировано в состав единой федеральной энергосистемы.

Работы произведены в рамках третьего, завершающего этапа масштабного инвестиционного проекта Компании «Металлоинвест» - ведущего производителя и поставщика железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, одного из региональных производителей высококачественной стали. Он направлен на развитие системы внешнего электроснабжения (ВЭС) Лебединского ГОКа. А его реализация позволяет обеспечивать растущие потребности предприятия в электроэнергии и оптимизировать её стоимость.

Проект по развитию внешнего электроснабжения комбината стартовал в 2007 году. Технически он разделён на три этапа. В рамках реализации первых двух на Лебединском ГОКе была построена распределительная подстанции ГПП-7 (110 кВ), объединяющая электрические мощности трёх опорных подстанций региона: ПС 500 кВ «Старый Оскол», ПС 330 кВ «Губкин» и ПС 330 кВ «Лебеди». Ведется реконструкция существующих смежных подстанций, высоковольтных линий передачи 110 кВ для равномерного перераспределения нагрузок по предприятию.

В рамках третьего этапа на подстанции 330 кВ «Лебеди» уже введены в работу четыре пусковых комплекса. Установлены и запущены в эксплуатацию три из четырёх автотрансформаторов мощностью 200 МВА. Это позволяет предприятию существенно увеличить пропускную способность передачи мощности и электроснабжения с учетом перспективных нагрузок.

В ближайшее время энергетики приступят к строительству пятого, завершающего, пускового комплекса. Работы планируется завершить в первом полугодии 2023 года.

- Стратегия качественных изменений компании «Металлоинвест» предусматривает реализацию на Лебединском ГОКе ряда масштабных инвестиционных проектов, – прокомментировал Александр Токаренко, управляющий директор Лебединского ГОКа. – Это строительство комплекса циклично-поточной технологии, четвертой установки по производству ГБЖ, нового хвостохранилища, модернизация фабричного и металлургического комплексов. Успешная реализация проекта ВЭС полностью удовлетворяет наш перспективный спрос на энергопотребление, позволяет рационально и эффективно распоряжаться этим ресурсом. Это вклад комбината в общую цель Металлоинвеста по укреплению лидирующих позиций на рынке.