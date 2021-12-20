Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 12:00

Состоялась итоговая пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского

Одной из важных тем пресс-конференции стали результаты работы в сфере развития дополнительных услуг и сервисов, востребованных у населения и предприятий регионов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Одним из самых интересных моментов мероприятия стала премьера видео «Электросетевого флешмоба»

Одним из самых интересных моментов мероприятия стала премьера видео «Электросетевого флешмоба»

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную подведению итогов деятельности Общества за прошедшие три года и планам на предстоящий период. Мероприятие состоялось в Москве при поддержке Информационного агентства ТАСС. Очно и в режиме онлайн присутствовали более 100 представителей федеральных и региональных СМИ.

Во вступительном слове глава Общества подчеркнул, что компания исполняет все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей и продолжает реализацию стратегических планов по развитию электросетевого комплекса на всей территории ответственности в 20 регионах РФ.

Основными показателями надежности в электросетевой компании являются средняя длительность и частота перерывов электроснабжения потребителей. За отчетный период Обществу удалость значительно их улучшишь: средняя длительность перерывов была снижена с 2,6 часа до 1,46 часа, то есть на 44%, а средняя частота перерывов электроснабжения – с 1,31 до 0,83, то есть на 37%. Такие кардинальные изменения произошли благодаря внедрению новых инструментов и модификации ряда процессов.

Игорь Маковский отметил, что на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей направлена и системная работа по консолидации электросетевых активов. В результате реализованных за три года мероприятий под контроль Общества перешло 12 тыс. трансформаторных подстанций с установленной мощностью более 8 700 МВА и линии электропередачи общей протяженностью более 36 тыс. км., включая около 3 тыс. объектов электросетевого хозяйства, ранее являвшихся бесхозяйными.

Одной из важных тем пресс-конференции стали результаты работы в сфере развития дополнительных услуг и сервисов, востребованных у населения и предприятий регионов, в частности, организация наружного освещения. На декабрь 2021 года в обслуживании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» находится около 600 тысяч светоточек в 20 регионов присутствия. Наряду с этим, энергетики уделяют большое внимание эстетической составляющей при модернизации и строительстве новых элементов электросетевого комплекса. При этом каждый реализованный объект – это не только современные технологии, но и уникальный архитектурный ансамбль. По утверждению главы энергокомпании, энергетика может и должна быть красивой!

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Маковский рассказал о принятых мерах по обеспечению беспрерывности деятельности организации в период пандемии, выполнении задач по увеличению нетарифной выручки и производительности труда. Также он акцентировал внимание на проведении мероприятий в сфере клиентоориентированности.

Кроме того, продолжится создание новых высокотехнологичных объектов и масштабирование инновационных проектов, среди которых применение беспилотных летательных аппаратов для автоматизированной диагностики воздушных линий и методов машинного обучения для выявления очагов коммерческих потерь электроэнергии.

Вместе со СМИ свои вопросы Игорю Маковскому задали и потребители. В преддверии мероприятия была открыта «Горячая линия», куда поступило порядка семисот пятидесяти обращений. Полученные вопросы и сообщения сразу же поступали в отработку к руководству филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», поэтому ряд потребителей получили ответы еще до мероприятия.

Игорь Маковский поблагодарил всех за проявленный интерес и подчеркнул, что на вопросы, оставшиеся за рамками прямого эфира пресс-конференции, потребители обязательно получат ответы в индивидуальном порядке.

Одним из самых интересных моментов мероприятия стала премьера видео «Электросетевого флешмоба», объединившего творческих энергетиков из 20 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» https://youtu.be/PPxqW3YGsCQ.

- Реализация многих проектов вызывает живой отклик у наших потребителей. Такое отношение, прежде всего, обусловлено выполнением основной обязанности компании – обеспечение надежного, качественного электроснабжения и доступности электросетевой инфраструктуры для подключения новых объектов. Помимо основной деятельности развиваем и ряд новых направлений. Мы объективно оцениваем наши возможности, опыт, технологичность, и готовы на конкурентных условиях развивать дополнительные сервисы на благо жителей регионов присутствия Общества, – заявил генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

БИЗНЕС-ПРЕСС