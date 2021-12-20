Планы на 2022 год: отправиться в путешествие и начать экономить

В топе крупных трат, запланированных в наступающем году - путешествие. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Таковы итоги опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и «Росгосстрах» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

И хотя 67% собирается экономить деньги, планы крупно потратиться в новом году есть: на путешествие (36%) и на ремонт (27%). Планируют обновить или купить автомобиль 24% респондентов, квартиру - 14%, загородное жилье - 9%.

Говоря о собственном финансовом положении, 30% надеются, оно значительно улучшится. Выше всего доля ожидающих повышения доходов отмечена в Южном федеральном округе, Москве и Московской области. А вот 15% опрошенных, наоборот, ждут ухудшения финансового положения - примечательно, что на Северном Кавказе так не ответил никто.

Касательно пандемии россияне сохраняют умеренный пессимизм - лишь 11% полагают, что в 2022 году она точно кончится. Экономические прогнозы также не очень оптимистичны: 44% полагают, что состояние российской экономики в новом году будет ухудшаться, треть россиян ожидает по итогам нового года инфляцию выше 10%, а 25% - значительного ослабления рубля к доллару и евро.

В целом же, 61% россиян считают, что наступающий год будет лучше уходящего – наибольшие оптимисты живут в Южном федеральном округе. 28% респондентов полагают, что мы наконец расстанемся с пандемией COVID-19. И только 14% россиян ожидают, что 2022 год окажется хуже уходящего - главные пессимисты зафиксированы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.