С 21 декабря в Белгородской области отменят действие QR-кодов при посещении торговых центров

Режим предъявления QR-кодов при входе в торговые центры в регионе был введен 8 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил радостную новость на своей странице в одной из соцсетей. Речь идет о частичной отмене QR-кодов.

- Понедельник хотел бы начать с эпидемиологической ситуации в регионе, - обратился к жителям региона губернатор. - Благодаря своевременному введению ограничительных мер мы получили значительное улучшение ситуации в части снижения количества занятых ковидных коек. У нас количество выздоравливающих превышает количество заболевающих, снизилось в несколько раз число умерших.

Все это дает нам возможность снять часть ограничений. Например, не будет продлеваться необходимость предъявления QR–кодов при посещении торговых центров, также снимем ряд ограничений по кафе и ресторанам. В течение дня всю информацию обязательно опубликуем. Масочный режим, безусловно, нужно оставлять. Ковид никуда не делся, и растет напряжение во многих странах из-за нового штамма. Берегите себя и своих близких!

Напомним, режим предъявления QR-кодов при входе в торговые центры в Белгородской области был введен 8 ноября.