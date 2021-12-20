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Здоровье20 декабря 2021 6:23

С 21 декабря в Белгородской области отменят действие QR-кодов при посещении торговых центров

Но масочный режим останется в действии
Алексей СЕРГУНИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Режим предъявления QR-кодов при входе в торговые центры в регионе был введен 8 ноября.

Режим предъявления QR-кодов при входе в торговые центры в регионе был введен 8 ноября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил радостную новость на своей странице в одной из соцсетей. Речь идет о частичной отмене QR-кодов.

- Понедельник хотел бы начать с эпидемиологической ситуации в регионе, - обратился к жителям региона губернатор. - Благодаря своевременному введению ограничительных мер мы получили значительное улучшение ситуации в части снижения количества занятых ковидных коек. У нас количество выздоравливающих превышает количество заболевающих, снизилось в несколько раз число умерших.

Все это дает нам возможность снять часть ограничений. Например, не будет продлеваться необходимость предъявления QR–кодов при посещении торговых центров, также снимем ряд ограничений по кафе и ресторанам. В течение дня всю информацию обязательно опубликуем. Масочный режим, безусловно, нужно оставлять. Ковид никуда не делся, и растет напряжение во многих странах из-за нового штамма. Берегите себя и своих близких!

Напомним, режим предъявления QR-кодов при входе в торговые центры в Белгородской области был введен 8 ноября.

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