«Открытие» получил премию журнала «The Retail Finance»

Продукты банка получили три золота и одно серебро в трех номинациях премии. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Премия Retail Finance Awards учреждена в 2007 году и является самой авторитетной наградой в сфере розничных финансов в России.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получил две высшие награды в номинации «Прорыв года» - за весь комплекс продуктов и услуг, а также за кредитный продукт «Бесперебойное кредитование застройщиков», внедренный в банке в 2021 году. Это унифицированное продуктовое предложение для застройщиков жилья. Он позволяет компаниям обеспечивать непрерывный девелоперский цикл и делает доступнее розничные ипотечные кредиты для покупателей жилья в этих домах.

В номинации «Лучший финансовый продукт» победил сервис банка «Подбор портфеля сбережений», который бесплатно помогает клиенту выбрать личную стратегию для сохранения и приумножения средств. Алгоритм подбора личного портфеля сбережений учитывает большое количество факторов – склонность клиента к риску, финансовые и жизненные цели, возраст детей и многие другие. Сформированный портфель визуализируется как наглядный печатный материал, доступно объясняющий, какие продукты, в каком сочетании и для каких целей рекомендуются конкретному клиенту.

Второе место в этой же номинации досталось еще одному продукту банка - привилегии AirBack, которая позволяет клиентам сегмента «Премиум» возместить предполетные расходы. Это первый подобный сервис на рынке. Схема работы AirBack проста: клиент оплачивает покупку в ресторане, аэропорту, на сайте авиакомпании или услуги трансфера, заказанные через приложение «Консьерж24», а затем получает от банка 100% стоимости покупки на бонусный счет.

В номинации «Лучший социальный проект» премию завоевал TikTok челлендж «Порадуй маму» ко Дню матери. По условиям акции нужно было снять музыкальный ролик, где показать, как вы в детстве не слушали маму, а теперь с удовольствием следуете ее советам. За год хештэг #ПорадуйМаму набрал более 4 миллиардов просмотров, участники разместили 3,5 тысячи оригинальных видео.

Отметим, что отбор претендентов на получение премии производился в два этапа. Сначала они должны были преодолеть голосование профессионального сообщества, затем - представить проекты на ежегодном Retail Finance Forum. В финале редакция журнала определила победителей.