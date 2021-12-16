В Белгороде более полутора тысяч родителей высказали свое мнение по поводу нового меню школьников

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

На протяжении двух недель в 46 школах города проходили дегустации и обсуждения меню нового регионального стандарта школьного питания. В настоящее время они завершились. Своим мнением поделились более полутора тысяч родителей.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

- В целом участники остались довольны возможностью лично оценить вкус, внешний вид новых блюд и высказать свои пожелания. Большинство положительно отозвались о вкусовых качествах нового меню, отметили его разнообразие и сбалансированность, – отметил первый вице-мэр Антон Иванов, также участвовавший в дегустации и обсуждениях.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

По данным администрации города, новый стандарт разработан Московским государственным университетом пищевых производств. Он включает требования к техническому состоянию столовых и уровню квалификации поваров. Учтены возраст детей и индивидуальный рацион школьников с хроническими заболеваниями.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

- Одна из задач стандарта – приобщить учащихся к здоровому питанию. Все предложения и мнения учтут при формировании итоговой версии документа, - сообщается на сайте мэрии.