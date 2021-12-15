За 9 месяцев в Белгородской области выявлено более 270 случаев воровства электроэнергии

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Белгородэнерго» продолжает системную работу по выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Благодаря действующей системе контроля и предусмотренной законодательством ответственности, избежать компенсации нанесенного ущерба не смогут ни физические, ни юридические лица. В некоторых случаях ущерб исчисляется в десятки, сотни и даже миллионы рублей.

В текущем году филиал через суд взыскал ущерб от бездоговорного потребления в объеме 2,7 млн рублей с индивидуального предпринимателя из Корочанского района, который подключился к сетям и длительное время незаконно пользовался электроэнергией.

Самовольное присоединение энергетики обнаружили в ходе проверки состояния схемы измерения потребления электроэнергии и работы прибора учета еще в апреле 2018 года. Кабель, которым было произведено подключение, находился в земле и в документах о технологическом присоединении не значился. По факту нарушения бригада составила акт о неучтенном потреблении с указанием периода самовольного подключения и нанесенных филиалу убытков.

Не получив от нарушителя согласия компенсировать стоимость поставленной электроэнергии в добровольном порядке, Белгородэнерго обратилось c иском в Свердловский районный суд города Белгорода, который в октябре 2018 года подтвердил правоту сетевой компании. Предприниматель, с целью уклонения от исполнения решения суда о возмещении ущерба сетевой компании, произвел попытки отчуждения имеющегося в собственности имущества путем дарения третьему лицу. Недобросовестность поведения предпринимателя была направлена на избежание взыскания на недвижимое имущество и на прекращение исполнительного производства без исполнения.

Наконец, в июле текущего года в истории корочанского предпринимателя была поставлена точка: сделка по передаче имущества была признана недействительной. Белгородэнерго наконец добилось взыскания нанесенного ущерба. В настоящее время на имущество должника наложен арест, судебные приставы производят его оценку и реализацию.

Персонал районов электрических сетей регулярно фиксирует факты нарушений режима потребления электроэнергии как со стороны физических, так и юридических лиц. За 9 месяцев нами выявлено более 270 фактов безучетного и бездоговорного потребления, по сути, воровства электрической энергии.

- Размер нанесенного сетевому комплексу ущерба исчисляется десятками миллионов рублей. Мы обязаны эти средства вернуть и направить на реализацию плановых программ по эксплуатации и развитию сетей, поэтому и дальше будем проводить эту работу. Хочу также напомнить, что кроме прямого экономического ущерба, воровство электроэнергии провоцируют увеличение нагрузки на сеть и, как следствие, снижение качества поставляемой жителям области электроэнергии, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников.