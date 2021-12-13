Игорь Щёголев оценил туристические возможности Липецкой области

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Во время рабочей поездки в Липецкую область полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев познакомился с туристическим потенциалом региона. Вместе с главой региона Игорем Артамоновым полпред Президента РФ в ЦФО посетил музей народных ремесел и промыслов Ельца. Сотрудники музея рассказали о кожевенном, кузнечном, гончарном валяльном промыслах и Елецком кружеве. Игорю Щёголеву также продемонстрировали, как звучит елецкая рояльная гармонь. Планируется создание культурного центра, посвященного уникальному инструменту.

Здесь же прошло совещание «Особенности развития туризма в Липецкой области через функционирование туристско-рекреационной зоны «Елец». Отдельное внимание было уделено событийным фестивалям, которые проходят на территории района. Они собирают тысячи зрителей. Это «Антоновские яблоки», «Русская закваска», фестиваль имени Тихона Хренникова, «Играй гармонь, Елецкая!», «Русборг».

«Елец – это не только город Воинской славы, но и культурная столица Липецкой области, которая обладает огромным туристическим потенциалом. Благодаря уникальной атмосфере, архитектуре, музеям, храмам и событийным мероприятиям он стал центром притяжения туристов. Мы планируем развивать елецкий туристический кластер», - сказал Игорь Артамонов.

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Полпред Президента РФ в ЦФО и глава региона также посетили музей Ивана Бунина и театр «Бенефис» в Ельце. Кроме того, в рамках рабочей поездки Игорь Щёголев побывал в мемориальном музее Астапово в Лев-Толстовском районе. Здесь, в комнате станционного смотрителя, провел свои последние дни Лев Толстой. Сегодня этот музей посещают тысячи туристов.

Как сообщают в управлении культуры и туризма, Липецкая область активно участвует в развитии внутреннего туризма. В регионе проводится более 100 мероприятий туристической направленности, участие в которых принимают около 1 млн человек. Достопримечательности региона стали победителями Национального конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России»: Галичья гора, Воргольские скалы, фестиваль «Русборг». Православных туристов в Липецкую область привлекает личность и наследие святителя Тихона Задонского.

2021 год отмечен как год больших успехов в развитии внутреннего туризма. Липецкая область реализует проекты в туристической сфере на президентские гранты. Большой популярностью у гостей пользуется экотуризм, событийный, культурно-познавательный. Прорабатываются гастрономические турмаршруты, развивается глэмпинг. В прошлом году предприниматели региона получили гранты Ростуризма на строительство глэмпингов в Добровском и Лебедянском районах, развитие экотуризма и горнолыжного отдыха.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.