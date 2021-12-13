«Открытие» поддержал масштабный проект жилой недвижимости

Первый транш в рамках сделки на более чем на 9 миллиардов рублей выдан на строительство новой очереди ЖК «Мещерский лес».

Комплекс расположен в районе Солнцево рядом с Мещерским парком в непосредственной близости от станции метро «Говорово». К 2025 году планируется возвести шесть корпусов с квартирами и апартаментами, а также два надземных паркинга, детский сад и школу. На первых этажах будут расположены магазины и кафе, а благоустройство территории включает детские эко-площадки из природных материалов, площадки для занятий спортом и командных игр.

- Начало сотрудничества с ПИК – крупнейшим девелопером страны – стало важной вехой для банка «Открытие», - говорит Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - Проекты группы стали образцом удобного и доступного жилья, что подтверждается высоким спросом со стороны покупателей. Быстрое возведение объектов наряду с продуманной комплексной застройкой, обеспеченной необходимой инфраструктурой, полностью соответствует требованиям будущих жильцов. Мы высоко ценим такой подход и надеемся на продолжение работы по новым сделкам.

Анна Антонова, вице-президент, директор казначейства ПИК, поясняет, что финансирование проекта - сотрудничество с новым для ПИК финансовым партнером:

- Выбор банка «Открытие» обусловлен качеством решений, предлагаемых его командой, а также репутацией банка как одного из лидеров в области финансирования застройщиков жилой недвижимости. Структура сделки соответствует требованиям нашей компании и позволяет сосредоточиться на реализации проекта, будучи уверенными в финансовом партнере.